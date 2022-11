"Te prendí fuego todo, me la mandé": tenía condena por golpeador, ahora por quemarle la casa

Martín Iragorre recibió una condena por violencia de domicilio e incendio en perjuicio de su ex pareja.

El pasado 3 de noviembre en la madrugada, una joven oriunda de Desamparados denunció un grave caso de violencia de género y señaló al presunto autor, su expareja. Hombre que ya había sido denunciando en una ocasión, precisamente en el 2018 , donde la golpeó salvajemente. En 2020 se lo condenó a la pena de 3 años de prisión condicional por este delito. Y ahora por quemarle la casa a su ex volvió a ser penado en un juicio abreviado , con la excepción que ahora cumplirá la pena de más de 6 años, en el Servicio Penitenciario Provincial.

WhatsApp Image 2022-11-10 at 14.21.50.jpeg A la izquierda el abogado defensor, Alejandro Castán. A la derecha fiscales Jorge Sánchez e Ignacio Achem.

La audiencia estuvo presidida por la jueza de Garantías, María Gema Guerrero. El Ministerio Público Fiscal por los fiscales de la UFI CAVIG, Ignacio Achem y el fiscal ayudante, Jorge Sánchez. Y como defensa particular del imputado estuvo Alejandro Castán.

Este hecho fue el pasado 3 de noviembre cuando Iragorre volvió a aparecer en la vida de la mujer escribiéndole mensajes. Ella no respondió. Pero este de la nada apareció en su domicilio y entró a la casa sin el permiso de la joven. La mujer le preguntó que le hizo y este le dijo “La abrí con un alambre”.

WhatsApp Image 2022-11-10 at 14.21.51.jpeg Jueza de Garantías, María Gema Guerrero.

Este hombre de tanto insistir se quedó toda la noche. Al otro día se fue y ella mintió diciendo que se había ido a trabajar para que no volviera. Pero este había estado en el lugar y le dijo “Sos muy viva” porque sabía que no estaba en el departamento y después le mandó: “Te prendí fuego todo, me la mandé”. La damnificada fue hacia su casa y se encontró con su casa prendida fuego. Los Bomberos fueron por el lugar y constataron que el incendio había sido intencional, la conclusión decía que estaba descartado algún desperfecto, ya sea de gas o eléctrico.

La mujer hizo la denuncia formal el 5 de noviembre en la madrugada, a eso de las 2:00 de la madrugada. En informe psicológico de la chica expresaba que había un claro agotamiento psíquico, afectación y miedo. Entre las pruebas que tenía fiscalía en contra de Iragorre son 23 hojas de capturas de pantalla, donde se ven los mensajes que este hombre le mandaba constantemente a la damnificada.