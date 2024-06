Suspenden el proceso penal a un conocido narco sanjuanino que mató al volante estando ebrio: ¿por qué?

Su cuadro de salud es totalmente irreversible y no tendría vuelta atrás. En los últimos meses no ha presentado ni un signo de mejoría y todo indica que no mejorará a futuro. Este hombre no puede hablar, padece de una afasia mixta tras el ACV que sufrió durante la investigación, no puede ser interrogado. En general se encuentra en mal estado, desnutrido y con rigidez parcial de su cuerpo.