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Derecho a réplica

El empresario sanjuanino denunciado por una presunta estafa a un contingente que iba a viajar a Río se defiende: "Devolví todo el dinero"

Luego de que Tiempo de San Juan publicara la denuncia de 18 sanjuaninos que aseguraron haber quedado varados en el aeropuerto de Mendoza pese a haber pagado un viaje a Brasil, el organizador del tour dio su versión de los hechos y aseguró que reintegró los gastos de vuelos y hotel.

Por Redacción Tiempo de San Juan
jorge voiro

Este jueves, Tiempo de San Juan dio a conocer la denuncia de un contingente de sanjuaninos que aseguró haber sido víctima de una presunta estafa vinculada a un viaje a Río de Janeiro. Según el relato de los pasajeros, al momento de intentar abordar el vuelo en el aeropuerto de Mendoza descubrieron que no figuraban pasajes ni reservas a su nombre, pese a haber pagado cerca de 35 millones de pesos por el paquete turístico.

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Tras la publicación de esa nota, el empresario turístico señalado como responsable del viaje, Jorge Voiro, pidió ejercer su derecho a réplica y brindó su versión de lo ocurrido. El organizador del tour rechazó las acusaciones de estafa y aseguró que el problema se originó por un error administrativo en la carga de los pasajeros en el sistema de la aerolínea.

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El hecho existió, no lo niego, pero no hubo estafa porque todo fue pagado”, afirmó en diálogo con este medio. De acuerdo con su explicación, el viaje se había gestionado a través de una reserva grupal de la aerolínea JetSmart, modalidad que se utiliza cuando el número de pasajeros supera cierta cantidad.

Según indicó, en estos casos se realiza una reserva general y luego se cargan los nombres de los viajeros a partir de un listado que se envía por correo electrónico. “El listado se envió, pero por un error humano los nombres nunca se terminaron de cargar en el sistema. La reserva existía, pero figuraba vacía”, sostuvo.

El empresario reconoció que se trató de una falla administrativa y admitió que no verificó a tiempo si los datos habían quedado correctamente incorporados. Esa situación, explicó, fue la que impidió que los pasajeros pudieran abordar el vuelo cuando se presentaron en el aeropuerto.

Voiro aseguró que tomó conocimiento del inconveniente el mismo día del viaje y que desde ese momento se mantuvo en contacto con los integrantes del grupo y con la aerolínea para intentar encontrar una solución. Sin embargo, señaló que ya no había tiempo suficiente para completar la carga de los pasajeros antes del cierre del embarque.

En ese contexto, los viajeros decidieron comprar nuevos pasajes por su cuenta para no perder el viaje a Brasil. Según el empresario, él les dio el visto bueno para que lo hicieran y luego les transfirió el dinero correspondiente.

“Tengo comprobantes de todas las transferencias. Incluso ese mismo día se les envió dinero para que pudieran comprar los vuelos”, afirmó.

También sostuvo que el alojamiento en Río de Janeiro estaba reservado y que cuenta con el voucher que lo acredita. No obstante, indicó que el contingente optó por no utilizar ese hotel y elegir otro por su cuenta.

“Ellos decidieron cambiar de hotel y también se pagó ese gasto. Entiendo el enojo inicial, pero económicamente asumimos todo lo que correspondía”, explicó.

En relación con la denuncia judicial, el empresario señaló que fue presentada meses después del episodio. Según indicó, el hecho ocurrió en septiembre del año pasado y la denuncia se radicó en marzo.

“Si alguien se siente estafado, lo normal sería denunciarlo en ese momento. En este caso pasaron varios meses cuando ya estaba todo pagado”, afirmó.

Voiro agregó que hasta el momento no recibió una notificación formal de la Justicia, aunque adelantó que el próximo lunes se presentará junto a su abogado en la fiscalía para aportar documentación que respalda su versión. Voiro agregó que hasta el momento no recibió una notificación formal de la Justicia, aunque adelantó que el próximo lunes se presentará junto a su abogado en la fiscalía para aportar documentación que respalda su versión.

“Vamos a llevar todos los comprobantes de pago. Estoy a disposición de la Justicia y de los medios para explicar lo que pasó”, señaló.

Por último, el empresario remarcó que lleva más de tres décadas trabajando en el sector turístico y aseguró que nunca había atravesado una situación similar. Según afirmó, la repercusión del caso generó un fuerte impacto en su actividad.

“Somos una agencia nueva y esto nos perjudicó muchísimo. Perdí mucho dinero y seguimos tratando de salir adelante”, concluyó.

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