Cayó un punto de venta de drogas en Rivadavia: secuestran cocaína, marihuana y más de $1 millón

Un operativo antidrogas realizado en el departamento Rivadavia terminó con dos personas detenidas y el secuestro de cocaína, marihuana, dinero en efectivo y elementos vinculados al narcomenudeo .

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El procedimiento fue llevado adelante por personal del Departamento Drogas Ilegales (D-5) de la Policía de San Juan , que concretó un allanamiento en el barrio Sierras de Marquesado . La intervención permitió desarticular un presunto punto de venta de estupefacientes que operaba en la zona.

El operativo contó con la colaboración del grupo GERAS y la participación de canes detectores de narcóticos, cuyo entrenamiento resultó clave para el hallazgo de las sustancias.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron 260 cigarrillos de armado casero, 120 envoltorios pequeños y un envoltorio compacto de cocaína, además de 123 gramos de marihuana.

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También fueron incautadas dos plantas de cannabis de aproximadamente 1,50 y 2 metros de altura, junto con dos balanzas de precisión, seis teléfonos celulares y $1.118.050 en efectivo, dinero que se presume estaría relacionado con la actividad ilegal.

Como resultado del allanamiento, dos personas —un hombre y una mujer, ambos mayores de edad— fueron detenidas y quedaron a disposición de la justicia.

La investigación está a cargo de la Unidad Fiscal Federal de San Juan, dirigida por el Dr. Francisco Maldonado, que interviene en la causa.

Desde la fuerza policial destacaron que el resultado del procedimiento fue posible gracias a la coordinación entre distintas áreas de la Policía y la rápida intervención de la Fiscalía Federal, además del trabajo especializado de los canes del Departamento Drogas Ilegales.