Secuestran 17 plantas de marihuana en Las Casuarinas y un hombre quedó vinculado a la causa

Un operativo policial realizado en la zona de Las Casuarinas terminó con el secuestro de 17 plantas de cannabis y la vinculación de un hombre a una causa por presunta infracción a la ley de estupefacientes.

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El procedimiento fue llevado adelante por personal de la Comisaría 32ª , que intervino en un domicilio ubicado en Callejón del Bono , donde se detectó la presencia de plantas que podrían corresponder a marihuana.

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Ante esta situación, se dio intervención a efectivos de la División Drogas Ilegales, quienes confirmaron que se trataba de plantas de cannabis tipo sativa. En total, los uniformados procedieron al secuestro de 17 ejemplares.

El propietario de la vivienda, identificado de apellido Rojas, quedó vinculado a una causa por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 24.737.

La causa quedó bajo la órbita del Juzgado Federal de turno, que dispuso que el imputado fuera notificado de la causa y posteriormente licenciado en el lugar, mientras continúa la investigación correspondiente.