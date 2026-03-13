A preparar las reposeras y las hieleras: el Zonda tiene su primera carrera confirmada del año y ya hablan de una inédita competencia nocturna

Los fanáticos del automovilismo sanjuanino ya pueden empezar a marcar una fecha en el calendario. El histórico Autódromo El Zonda Eduardo Copello tendrá su primera gran cita del año: el 12 de abril llegará el TC2000 para disputar una fecha del campeonato.

Así lo confirmaron desde la Federación Sanjuanina de Automovilismo a Tiempo de San Juan, marcando el regreso de una categoría nacional importante al trazado ubicado en la Quebrada de Zonda, uno de los circuitos más emblemáticos del país y con una fuerte tradición dentro del deporte motor argentino.

Pero la noticia no termina ahí. En paralelo, también empezó a tomar forma un proyecto que podría ser histórico para el automovilismo nacional: la posibilidad de realizar una carrera nocturna en El Zonda.

La idea comenzó a mencionarse el año pasado en conversaciones informales y ahora volvió a aparecer sobre la mesa. El objetivo sería organizar una competencia especial del TC2000 en octubre, pero con un formato inédito: correr de noche con el circuito completamente iluminado.

Para que eso ocurra todavía quedan pasos importantes. Durante las próximas semanas se evaluarán los presupuestos necesarios para la instalación de un sistema de iluminación, un aspecto clave para determinar si la iniciativa puede concretarse.

De avanzar el proyecto, sería un hecho histórico, ya que hasta el momento ningún autódromo del país cuenta con una carrera nocturna de estas características.

Rumor fierrero en el otro autódromo de San Juan

Mientras el Zonda vuelve a moverse, en el ambiente del automovilismo también empezó a circular otra versión fuerte vinculada al Circuito San Juan Villicum.

Según informó Motores en Marcha, existe la posibilidad de que el Turismo Carretera y el Turismo Nacional compartan un mismo fin de semana de actividad en el circuito albardonero.

La fecha que se menciona sería el 1 y 2 de agosto, aunque por ahora se trata de una versión que todavía no fue oficializada en los calendarios.

De concretarse, el TC disputaría allí una carrera especial con una nueva edición del “Desafío de las Estrellas”, mientras que el TN podría sumar una segunda visita a San Juan en la temporada, ya que tiene confirmada una presentación previa en el Villicum para el 2 y 3 de mayo.

El circuito sanjuanino volvió a recuperar protagonismo en los últimos tiempos tras su reapertura y continúa posicionándose como una de las plazas fuertes del automovilismo argentino.

Por lo pronto, con el TC2000 confirmado para abril en el Zonda y rumores de nuevos espectáculos en el Villicum, San Juan vuelve a encender motores para un año que promete mucha actividad fierrera.