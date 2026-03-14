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Brigada de Investigaciones

Recuperaron la moto robada a Jaime Muñoz, el cantante sanjuanino que brilló en La Voz Argentina

El rodado había sido sustraído de su vivienda en el barrio Clemente Sarmiento, en Capital. La Brigada de Investigaciones logró localizar la motocicleta tras un trabajo de seguimiento.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El rodado, una KTM Duke de 200 centímetros cúbicos, fue localizado por efectivos de la Brigada de Investigaciones de la Departamental N°2 de Chimbas, luego de una serie de tareas investigativas iniciadas tras la denuncia del artista.

El hecho había ocurrido días atrás, cuando la motocicleta fue sustraída de la vivienda de Muñoz, ubicada en el barrio Clemente Sarmiento, en Capital.

Tras el robo, el cantante recurrió a sus redes sociales para pedir ayuda a la comunidad y solicitar que cualquier persona que tuviera información sobre el vehículo la compartiera para facilitar su recuperación.

La investigación policial permitió encontrar el rodado

A partir de la denuncia, los investigadores comenzaron a trabajar en la búsqueda de la motocicleta, siguiendo distintas pistas que finalmente permitieron dar con el rodado.

La moto fue recuperada y actualmente se encuentra secuestrada y a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones judiciales para esclarecer cómo ocurrió el robo e identificar a los responsables.

El caso generó gran repercusión en redes sociales, donde seguidores y vecinos habían compartido el pedido del artista para intentar recuperar su vehículo.

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