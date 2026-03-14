Choque en un cruce con antecedentes en Caucete: trasladaron a un joven al hospital

Un nuevo siniestro vial se registró en Caucete y volvió a poner el foco en un cruce donde vecinos aseguran que ya ocurrieron varios accidentes. Esta vez, el choque ocurrió en la intersección de calle La Plata y Ruta 20 , un punto donde el tránsito suele ser intenso.

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Según informó Radio Caucete , el accidente se produjo cuando una mujer que conducía un automóvil Renault circulaba por calle La Plata de norte a sur e intentó atravesar la Ruta 20. En ese momento, el vehículo fue impactado por un Ford Fiesta que avanzaba por la ruta en sentido oeste a este.

El choque provocó importantes daños materiales en ambos rodados. Aunque no se registraron heridos de gravedad, el conductor del Ford Fiesta —un joven— debió ser trasladado al hospital de Caucete para recibir asistencia médica y ser evaluado por los profesionales de salud debido a algunos golpes sufridos en el impacto.

image Fuente: Radio Caucete

Tras el siniestro, personal policial llegó rápidamente al lugar para intervenir en el procedimiento y ordenar la circulación. Los efectivos realizaron cortes preventivos en calle La Plata mientras se desarrollaban las tareas de asistencia y las primeras pericias.

Durante varios minutos el tránsito se vio parcialmente interrumpido en la zona hasta que los vehículos fueron retirados y la calzada quedó despejada.

Ahora, las autoridades trabajan para determinar con precisión cómo ocurrió la colisión, en un cruce que vuelve a quedar bajo la lupa por la reiteración de accidentes.

FUENTE: Radio Caucete