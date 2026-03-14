Para llegar a fin de mes, muchos sanjuaninos han tenido que dejar de consumir algunos productos, entre ellos varios esenciales como alimentos, y también recortar gastos en esparcimiento o entretenimiento. Tiempo de San Juan salió a la calle para realizar un relevamiento sobre la situación.

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En la peatonal, los ciudadanos respondieron a la siguiente pregunta: ¿tuvieron que dejar de consumir algún producto para llegar a fin de mes?

Adultos mayores contestaron que, en principio, debieron disminuir la compra de mercadería, como así también limitarse a adquirir lo justo y necesario. “Se ha mermado bastante la compra de verduras y de carne”, señalaron.

"En la carne y el pan ya se notó mucho; se consumen una o dos veces a la semana, esa es la realidad. Las tortitas y las facturas ya son cosa del pasado para nosotros; tratamos de darnos ese gustito solo una vez al mes", continuó uno de los entrevistados.

Un joven también aseguró que mucha gente tiene dificultades para sostener los gastos en entretenimiento, como salidas a restaurantes u otras actividades. Para finalizar, una mujer que estaba sentada en un banco también respondió al cuestionario: “Hemos reducido mucho las compras de mercadería y otras cosas. Ni hablar del calzado”.

A continuación, mirá el video completo:

Embed - Menos mercadería, salidas y carne, lo que relegan los sanjuaninos para llegar a fin de mes

Casi $1.400.000 para que una familia no sea pobre

Pese a que la inflación general se mantuvo estable y la núcleo mostró un incremento, el costo de las canastas básicas experimentó una desaceleración en febrero. Según el INDEC, la Canasta Básica Alimentaria (CBA) subió un 3,2%, una cifra significativamente menor al 5,2% registrado en enero, traccionada principalmente por la menor volatilidad en los precios estacionales de frutas y verduras. Bajo estos parámetros, una familia tipo requirió ingresos cercanos a los $1.400.000 para situarse por encima de la línea de pobreza.

Cae el consumo de verduras en San Juan

El sector agrícola atraviesa un momento complicado en la provincia. Desde la Sociedad de Chacareros Temporarios confirmaron que, en febrero de este año, el consumo de hortalizas y verduras cayó entre un 20% y un 30% respecto a febrero de 2025, debido a la caída del poder adquisitivo.

Señalaron que, pese a las inclemencias climáticas, no pueden subir los precios porque se arriesgan a acumular un gran excedente de mercadería. Para revertir esta situación, están realizando campañas publicitarias a través de sus redes sociales, remarcando los beneficios de comprar alimentos frescos directamente del campo a la mesa.