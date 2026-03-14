Piden el sobreseimiento para el juez sanjuanino que "chapeó" con su condición, pero su conducta será revisada por la Corte

En un giro determinante para uno de los casos más polémicos del ámbito judicial sanjuanino, el fiscal de la UFI Delitos Especiales, Ivan Grassi , solicitó formalmente el sobreseimiento definitivo del juez de Garantías Roberto Montilla . Tras casi un año de investigación, la justicia penal concluyó que, si bien el magistrado tuvo una conducta "llamativa" al intervenir por un detenido con quien lo unía un vínculo afectivo, sus actos no encuadran en un delito penal. Sin embargo, el escándalo está lejos de terminar: su investidura y sus formas, ya que "chapeó" presentándose como "Soy el juez Montilla", serán ahora analizadas bajo la lupa de la Corte de Justicia por presuntas faltas éticas.

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Los hechos se remontan al domingo 6 de abril de 2025, cuando José Benito Martín, de 84 años, fue detenido en el marco de una causa por estafa bajo el sistema de Flagrancia. Lo que debería haber sido un procedimiento de rutina se transformó en un conflicto institucional cuando Roberto Montilla, quien apenas llevaba 26 días en su cargo tras haber jurado como juez, comenzó a realizar gestiones personales.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "El juez Roberto Montilla acusado de intentar favorecer a un detenido, tuvo la audiencia de formalización este lunes. Tras escuchar los delitos que le achaca fiscalía de UFI Delitos Especiales, el juez dijo que iba a abstenerse a declarar, pero terminó haciéndolo. “Hubo una viralización de pruebas. Niego todos los hechos”. Puso en colación lo que un medio periodístico escribió en una nota sobre los vídeos que se dieron a conocer y manifestó “Quién arrimó esa prueba, esa evidencia”. Después dijo que él presume que está acción fue un delito “El que lo hizo cometió un cohecho pasivo”. Después le pidió a su abogado defensor (defensor oficial Martín García) que replique. La nota completa en @tiempodesanjuan #justicia #sanjuan #juez #investigacion #tiempodesanjuan" View this post on Instagram

Según el expediente, Montilla se comunicó en reiteradas ocasiones con la Comisaría 4ta (Avenida Libertador y Paula Albarracín de Sarmiento) y se presentó personalmente en la seccional. En dichas intervenciones, el magistrado no escatimó en el uso de su título: se identificó como "Juez de Garantías de turno" y cuestionó las decisiones de sus pares y auxiliares. Incluso, frente a la negativa de los oficiales de cumplir con sus sugerencias de trasladar al detenido a un hogar de adultos mayores por su edad, Montilla habría mostrado una actitud firme, recordándoles que él era el juez que estaba en turno en ese momento en la provincia.

La sospecha de "chapeo" se consolidó cuando el propio Montilla admitió ante un ayudante fiscal que su interés era personal: el detenido era para él "como un tío".

image El juez Roberto Montilla a través del reflejo de los lentes del fiscal Iván Grassi. Foto Gabriel Iturrieta - Tiempo de San Juan

Cuáles fueron los fundamentos de la Fiscalía para solicitar el sobreseimiento para el juez Roberto Montilla

A pesar de lo aparatoso de la situación, el fiscal coordinador de la UFI Delitos Especiales basó su pedido de sobreseimiento en el Art. 356 inc. 2º de la Ley 1851-O, que establece que la medida procede cuando "el hecho investigado no encuadra en una figura legal penal"; según su resolución.

Tras analizar testimonios (los policías actuantes), cámaras de seguridad (donde se ve al juez ingresar a la comisaría fuera de su jurisdicción) y registros telefónicos, la Fiscalía determinó que no se configuró el delito de "Usurpación de Funciones" ni de "Incumplimiento de Deberes", ya que Montilla, si bien sugirió, no llegó a dictar una orden judicial formal o un acto administrativo ilegal que torciera el brazo de la ley.

image El juez Montilla estuvo representado en audiencia por el defensor oficial Martín García.

Como así también, la fiscalía argumentó que las conductas molestas o incluso prepotentes de un funcionario no siempre son delitos. En este caso, la conducta de Montilla fue calificada como una extralimitación que escapa a sus competencias, pero que no llega a ser un crimen.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "EXCLUSIVO Los videos que comprometen al juez denunciado por querer favorecer a un detenido por estafa El juez de Garantías Roberto Montilla fue denunciado penalmente por el Ministerio Público Fiscal, acusado de querer favorecer a una persona que había sido detenido por estafa, que era conocido suyo, queriendo trasladarlo de la comisaría en la que permanecía detenido a una residencia para adultos mayores. Entres las pruebas recolectadas en su contra, se encuentran los videos en los que se lo ve en la comisaría donde se encontraba alojado su conocido, intentado interceder por él. Todos los detalles en @tiempodesanjuan #denuncia #juez #policiales #tiempodesanjuan" View this post on Instagram

Un año donde donde las polémicas y las denuncias fueron protagonistas

La investigación no estuvo exenta de tensión, para nada, fue un hecho que llamó y mucho la atención pública. Cabe aclarar que, al momento que salió esta denuncia contra Montilla, al mismo tiempo era el juez de Garantías de la mega causa de fraude del caso Robles Bonade. Montilla tras una presentación de los abogados querellante se recusó y dio un paso al costado.

A pesar del contexto anterior, durante el proceso se filtraron videos de las cámaras de seguridad que comprometían al magistrado en la comisaría. Asimismo, en plena audiencia de formalización, Montilla protagonizó un momento insólito al mostrar su celular personal a los presentes en donde rompió con todas las reglas de protocolo, ya que estaba sentado en el banquillo de acusados.

image Tiempo de San Juan captó el momento que Montilla utilizó su celular en medio de la audiencia, precisamente fue entre las 10:56 y 10:58 de ese 14 de abril de 2025.

Incluso, en un movimiento defensivo, Montilla llegó a denunciar al fiscal Grassi por presunto tráfico de influencias e incumplimiento de deberes, denuncia que fue desestimada y rechazada tanto en la justicia provincial como en la federal.

El "Tribunal de Ética": La Corte de Justicia también será definirá sobre el caso Roberto Montilla

El sobreseimiento penal no significa una limpieza de imagen para el magistrado. Grassi, en su resolución, fue enfático al señalar que la conducta de Montilla debe ser revisada por la Sala de Superintendencia de la Corte de Justicia de San Juan.

image El fiscal Iván Grassi en la audiencia de formalización.

El punto clave para la Corte será determinar si Montilla violó las Reglas de Ética de los Jueces. Los argumentos que ponen en jaque su ética profesional son, el uso de la investidura para intereses privados: invocó su cargo para favorecer a un allegado ("su tío"); interferir en otro proceso, ya que intentó dictar pautas de detención sobre una persona que estaba a disposición de otro juez (el de Flagrancia a cargó de Ricardo Moine); y falta de decoro, porque su comportamiento en la comisaría y ante los fiscales de flagrancia fue percibido como una presión indebida.

Ahora, la Corte de Justicia deberá decidir si este tropiezo del juez Montilla, esta casi a cumplir un año en el cargo, merece una sanción administrativa del poder judicial en San Juan. El "chapeo" no fue delito, pero podría costarle su prestigio institucional.

Dato: la defensa tuvo la posibilidad de que este fallo sea revisado por otro fiscal superior, pero esta parte no hizo ninguna presentación en el plazo que rige la Ley que es de 72 horas. Es decir, que ahora la Oficina Judicial será la encargada de establecer la fecha para que se realice la audiencia formal de sobreseimiento.