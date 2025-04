El juez sanjuanino denunciado por intentar favorecer a un detenido, a Tiempo: "No tengo nada que ocultar"

“No tengo nada para decir. Me he anoticiado por los medios. No me habían informado. Estaba en plena audiencia de formalización”, fueron las primeras palabras del juez, tras la consulta de Tiempo de San Juan. Posteriormente, mencionó que, si Fiscalía quiere investigar el caso, no tengo ningún tipo de problema en estar a disposición: “Me someto a la investigación. No tengo nada que ocultar”.