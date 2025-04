Estafa con inmuebles e inversiones: los denunciantes le exigieron al juez que mande al Penal a Robles Bonade y a su ex

“Los dos van con prisión domiciliaria porque ya se había peticionado por parte de la defensa. El delito de estafa, la mínima es de 6 meses, no puedo dar yo una prisión preventiva en penal” dijo el juez a los denunciantes. Luego manifestó sobre la situación psiquiátrica de Robles Bonade: “Controlando el tema de la situación psiquiátrica de ella para ver cómo está. Le he dado tres meses de prisión preventiva, no pueden moverse de los domicilios. Ahora la chica está yendo a una junta médica que se la acabo de actualizar”.

image.png

Ante los argumentos del magistrado, las personas presentes -disconformes con la explicación- le repreguntaron diciendo que Martín González no tiene problemas psiquiátricos; a lo que respondió: “también tiene prisión domiciliaria justamente porque es una presunción de estafa entre dos partes, es decir, que los dos actuaron. Por lo tanto, los dos están imputados”.

Con respecto a la investigación, expresó el juez Montilla: “Yo no puedo definir nada, lo hace el Ministerio Público Fiscal”,

Mirá el video en la puerta de Tribunales:

Embed - Explicaciones del juez de garantías a los denunciantes en la mega estafa por inmuebles y lotes

Comenzó la junta interdisciplinaria de Robles Bonade

Su abogado defensor, Fernando Castro, solicitó que se le haga una junta interdisciplinaria a María Denise Robles Bonade para confirmar, en otras palabras, si es imputable o no.

Los términos de esta junta eran si padece una enfermedad mental, si necesita medicación y cuál, si comprende la criminalidad de sus actos, si se encuentra en tiempo y lugar y si es una persona de riesgo para ella o terceras personas.

Este jueves comenzó esta junta y la primera en entrevistarla fue una psiquiatra de la Justicia, ella también tendrá una entrevista con una asistente social y una psicóloga, además del perito de parte requerido por fiscalía. Tras estas entrevistan se pasará a un estudio y ahí se confirmará si es imputable o no.