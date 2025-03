Mega estafa con venta de inmuebles e inversiones financieras: en detalle, todas las denuncias en contra de los imputados

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Ante el juez María Denise Robles Bonade y su pareja, Rubén Ángel González Martín, fueron detenidos el último viernes tras acumular más de 40 denuncias por estafa. González Martín habló ante el juez, aseguró ser inocente y remarcó que apartó como apoderada a Robles Bonade, es decir su pareja, cuando se enteró de las maniobras ilegales que estaba haciendo. Les dieron prisión domiciliaria. Todos los detalles en @tiempodesanjuan #tribunales #sanjuan #detenidos #estafa" View this post on Instagram A post shared by Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan)

El expediente contra ellos es muy extenso y la fiscalía lo detalló en diferentes módulos para dar a conocer caso por caso. Y esta megacausa que se encuentra ahora en pleno proceso de investigación comienza con la primera denuncia que se radica el 14 de agosto de 2024. Esta persona dijo que en septiembre de 2020 estaba en la búsqueda de una vivienda y que de “Anhelo Desarrollos” la derivaron a hablar con Robles Bonade y Martín González. En octubre firmó un boleto de compraventa entregando $500.000 por el “Lote 21” de 800 metros cuadrados. Propiedad que nunca tuvo.

El fiscal manifestó que Robles Bonade emitió 227 cheques sin fondos con un total de 174 millones de pesos. Datos dados por el Banco Central.

En detalle las supuestas maniobras fraudulentas de los dos imputados:

PRIMER GRUPO – INMUEBLES

Caso Los Viñedos en Santa Lucía

Las personas damnificadas en este lugar y que hicieron la denuncia fueron siete. Según fiscalía Martin González era el dueño de este lugar y se encargaba de todo. Paralelamente, desde el MPF dijeron que este lugar estaba a nombre de una mujer oriunda de Bolivia, que no sabe ni leer ni escribir.

Supuestamente, la maniobra fraudulenta de Martín fue que en octubre de 2019 se comprometió a darle tres viviendas como forma de pago a la propietaria de este terreno, y una suma de dinero en cuotas. Martín nunca le entregó las viviendas.

Para fiscalía, Martín nunca consiguió los permisos para hacer algo en esta propiedad. “No podía hacer nada en este lugar y a los meses hizo la fracción de terreno. No tenía autorización para hacer la subdivisión”.

Caso B° Los Porceles en Rawson

Los damnificados en este lugar son tres. Los mismos eran la venta de lotes entre 410 y 420 metros cuadrados. El trato era cancelación, escritura y urbanización en un plazo de 8 meses. Según el informe de Planeamiento esta propiedad no cuenta con la subdivisión parcelaria y pertenece a Martín.

Caso B° MUDAP

En este lugar también incumplieron con el trato y se comprobó que una misma casa estaba a nombre de cuatro personas diferentes, entre ellas, la ahora imputada María Denise Robles Bonade.

Caso La Pradera en Santa Lucía

Este caso en particular comenzó a investigarse en UFI Genérica por usurpación. Una familia denunció que una persona estaba viviendo en su casa que estaba en construcción. Cuando este denunciante y el presunto usurpador fueron a una entrevista a la unidad fiscal confirmaron que los dos estaban pagando el mismo inmueble, precisamente, el “Lote 3”. Primero se lo vendieron a una persona de apellido Calderón y después a otro de apellido Abraham.

image.png Imagen de una construcción en el barrio La Pedrera

Caso Altos del Solar en Rawson

Los damnificados son seis. Los dueños de este lugar (cuatro personas en total) tenía un terreno de 5 hectáreas y estos se comunicaron con Martín González, que era muy conocido en el ambiente inmobiliario. Ahí este se comprometió a hacer un pago de 2.800.000 pesos. En ese momento entregó $500.000 y se comprometió a pagar lo restante en 23 cuotas de $120.000.

El pago nunca se abonó, solo pagó las primeras dos cuotas.

Tras una intimación de los propietarios por falta de pago. Según la denuncia, Martín vendió los lotes sin tener la autorización, ni la aprobación de subdivisión.

Caso Pioner en Capital

Los damnificados en este lugar fueron siete y la que está señalada es Robles Bonade. Esta se comprometió a hacer un complejo habitacional de departamentos y dos salones comerciales. Este edificio nunca finalizó, es decir, que no cumplió con lo pactado por los dueños de este lugar -dos de los denunciantes- al cual le iba a entregar 2 unidades.

Robles Bonade para “arreglar la situación” con los perjudicados cometió otro ilícito. Según fiscalía, esta le ofreció inversión de dinero a uno de los denunciantes. A este le dijo de invertir dinero y que en un transcurso de tres meses iba a recibir ese dinero con un 15% de ganancias. La denunciante y su papá se reunieron con esta mujer e invirtieron $2.000.000 y 3.100 dólares.

A los tres meses, esta plata no estaba y los damnificados nunca recibieron un peso. Cuando exigieron que se les devolviera el dinero, Robles Bonade le dijo que no podía dársela y a cambio hizo otro trato. Ahí es cuando junto a Martín González le ofrecía cinco lotes en Altos del Solar (lugar que no podía hacerse ninguna maniobra porque no tenía autorización). Cabe destacar que uno de los lotes entregados en ese pacto pertenecía a otro de los seis damnificados que hicieron la denuncia.

Captura de pantalla 2025-03-31 165742.png

Caso Barrio San Cristóbal en Rawson

El denunciante dijo que tenía un lote de 1 hectárea y que se contactó con Martín para hacer un desarrollo inmobiliario. El contrato fue hacer una división de 40 lotes en tres grupos (14, 14 y 12 estos últimos a nombre de Martín).

Esta entrega nunca se realizó y el denunciante reclamó lo prometido, a lo que el ahora imputado le prometió como pago la entrega de 10 departamentos que estaba construyendo. Algo que nunca ocurrió. Fiscalía manifestó que una inmobiliaria le otorgó poderes a Martín González con datos falsos.

Caso Barrio Semi Privado en Santa Lucía por calle San Juan

Dos personas fueron víctimas. Estas manifestaron que Robles vendía lotes en este lugar y que el contrato tenía como fin “llave en manos”, es decir, entregar la casa terminada. En este lugar no se podía llevar a cabo ningún desarrollo inmobiliario. Una de las denunciantes pidió que le devolvieran los 14.500 dólares que invirtió, a lo que Robles Bonade le dijo que le diera 1000 dólares más. Según la fiscalía Robles Bonade se quiso deshacer de este inmueble vendiendoló a otra persona.

Caso B° Olivares de Natania en Rivadavia

En este caso en particular son 14 los denunciantes. La fiscalía dijo que los dos fueron parte de esta maniobra delictiva en este lugar; donde Robles Bonade ofertaba y persuadía y Martín González hacía la maniobra fraudulenta.

image.png Olivares de Natania

SEGUNDO GRUPO – INVERSIONES FINANCIERAS

La fiscalía le achacó a María Denise Robles Bonade de entregar regalías de hasta un 20% a todas aquellas personas que invirtieran dinero. Dinero que finalmente no entregaba.

Acusan que esta mujer tenía una financiera clandestina y prometía intereses de 5 al 20 por ciento, depende el dinero que era invertido.

TERCER GRUPO – VENTA DE AUTOMOTORES

Con las diferentes denuncias radicadas se comprobó que Martín González entregó una camioneta Volkswagen Amarok con el número de serie del chasis adulterado.

Y la fiscalía achaca con Robles Bonade la acción de que ella se quedó con una camioneta Volkswagen Amarok. La misma debía pagar una cuota mensual y no lo hizo.