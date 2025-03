El estremecedor relato de una conocida periodista sanjuanina, víctima de la empresaria denunciada por estafas inmobiliarias

WhatsApp Image 2025-03-17 at 12.23.59.jpeg Así está el techo de su casa. Desde Planeamiento ya le han dicho que en esas condiciones no puede vivir y que si le dan la casa deberá hacerlo nuevo.

Han pasado 2 años de esa falsa promesa y ella todavía no tiene su casa. “Tenía mi propio departamento y terminé alquilando. Me complicó la existencia. Le pagué la casa de contado el mismo día”, expresó Balmaceda a este diario.

La locutora manifestó que no ha hecho la denuncia penal, pero si la demanda civil. Ella tiene la esperanza que va a tener su casa en algún momento. Su vivienda (ella quiere creer que es suya) está a medio terminarse, tiene paredes y techo -mal hecho-. “Quiero negociar, quiero hacer las cosas tranquilas y que por lo menos me den la escritura de la casa. No quiero que la terminen, se que no lo van a hacer, pero espero tener solo eso (escritura). Que me devuelvan algo”, explicó.

otra casa.jpg A otra de las viviendas de este barrio se le desplomó el techo. Planeamiento lo clausuró.

A pesar de que ella piensa que esa casa es suya, está con mucho miedo. Las denuncias contra Robles Bonade siguen apareciendo y la periodista está rogando que no aparezca otra persona diciendo que esa casa que ella cree que es suya, también sea de otra persona.

“Mi abogado me explicó que mi caso no es estafa, sino un incumplimiento de contrato”. “Mi abogado me explicó que mi caso no es estafa, sino un incumplimiento de contrato”.

La comunicadora manifestó los presuntos dueños de otros lotes de ese barrio han entregado dinero en efectivo y otros objetos para tener una casa. Con la excepción que en el caso de ellos no hay nada o aún peor se ha edificado sin autorización de Planeamiento, es decir, que se ha construido de manera ilegal.

casa.jpg Casa clausurada por Planeamiento. Hay viviendas que se han edificado sin planos.

El caso que conmociona a San Juan y que tiene a una empresaria en la mira de la Justicia

El pasado jueves, este diario confirmó que ya son 22 las denuncias contra la empresaria de la construcción que quedó en la mira por supuestas estafas con la venta de viviendas e inversiones financieras con jugosos intereses.

Una de las supuestas damnificadas aseguró que María Denise Robles Bonade la embaucó con 37 millones de pesos y relatos como éstos se repiten; de su parte, mientras tanto, hay silencio y el fiscal del caso sigue reuniendo elementos para formalizar la causa penal.