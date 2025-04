Desestimaron la denuncia que hizo el juez Roberto Montilla contra el fiscal Iván Grassi por tráfico de influencias, injurias e incumplimiento en sus deberes

La perlita El juez Roberto Montilla no siguió las reglas: se mostró con el celular en plena audiencia

WhatsApp Image 2025-04-14 at 11.29.20.jpeg

“A partir de esto, el Dr. Ivan Grassi facilitó plexo probatorio (video de él en comisaría 4ta), violentando los derechos y garantías constitucionales de un Juez. En cuestión, el Fiscal facilitó un video de relevamiento de cámaras internas de la Seccional Cuarta de la Policía de San Juan, con lo cual infiero que violentó el debido proceso, y el derecho de defensa en juicio, al brindar información del plexo probatorio reservada, a periodistas, sin poder precisar a quienes les facilitó el video que se subió a las redes sociales”, expresa parte de la denuncia del juez Montilla.

fiscal francisco micheltorena Fiscal Francisco Micheltorena.

El fiscal Micheltorena al analizar la denuncia del magistrado interpreta que la viralización del video no compromete su dignidad e intimidad; como así también no se compromete la investigación. De la misma manera en su resolución, el fiscal deja en claro que no investigará el origen de cómo se difundió tal video, ya que sería inconstitucional porque está prohibido acceder a la fuente de los periodistas.

Sobre el supuesto delito de Grassi por tráfico de influencias, Micheltorena manifiesta que en su presentación no ha reunido una prueba que compruebe que el fiscal Iván Grassi haya cometido este delito y expresa que hay “una desconcertante ignorancia del derecho por parte del denunciante, al considerar su calidad de magistrado del fuero penal”.

Este lunes el juez de Garantías Roberto Montilla quedó imputado formalmente y será investigado en libertad. A pesar de que está siendo investigado de un delito, él seguirá cumpliendo sus funciones con normalidad.