El juez Roberto Montilla, acusado de intentar favorecer a un detenido, fue formalmente imputado

La denuncia se realizó en la UFI Delitos Especiales el lunes de la semana pasada y no pasó desapercibida. En la presentación judicial se dio a conocer que el juez fue a la oficina del fiscal para saber de qué se lo acusaba. Tras este supuesto encuentro, Montilla salió presuroso de esa unidad fiscal y se negó hacer declaraciones ante los medios, pero no se privó de increpar a los periodistas y acusarlos de hacer una campaña en su contra.

image.png

El escándalo se suscitó a raíz del llamativo interés que mostró el juez por un detenido de la Comisaría 4ta, en Desamparados. El sospechoso se identificó como José Benito Martin, que estaba preso por estafa, y por quién el magistrado habría pedido que lo trasladaran a una residencia de adultos mayores, pese a que la causa de esta persona no se encontraba bajo su competencia.

El fiscal dio a conocer los diferentes testigos de la causa. Los policías que actuaron en comisaría 4ta ese fin de semana que ocurrió el hecho. Ellos en sus declaraciones dejan en claro que hablaron con Montilla y algunos dijeron que hasta les habló de manera autoritaria, diciendo frases como: “Soy el único juez de la provincia que está de turno”. Otros lo señalan de que se mostraba “molesto” y hasta les decía que “hacía todo eso para lograr una solución”.

La defensa del acusado, el defensor oficial Martín García, negó los hechos. Y es más, solicitó de inmediato la nulidad, ya que se viralizó prueba de la causa antes de que se realizara la audiencia de formalización. Precisamente, se refirió al video donde se lo ve a Montilla en el interior de comisaría 4ta. “Se ha viralizado indebidamente y hay que saber quién lo hizo. Hay una violación a la investigación”. Relatando que este pedido no lo hace para dilatar la causa, sino para que se investigue a derecho.

“Él (por el juez Montilla) solo fue a preguntar por la salud. Se ha preocupado y no estaba dando órdenes”, dijo el abogado defensor. También indicó que según su criterio hubo una violación a la cadena de custodia de una prueba. En lenguaje no jurídico significa que la prensa -en este caso- accedió a prueba antes de formalizarse la investigación.

La fiscalía tras dar a conocer los elementos de convicción y pedir la formalización, solicitó una sola medida de coerción para Montilla, precisamente, la de no entorpecer la investigación y de someterse al proceso cada vez que lo requiera. Finalmente, el juez Pablo León, terminó imputando a Montilla y desechó los planteos de no incluir los videos como prueba. El magistrado argumentó que la defensa tendrá la posibilidad para presentar esta nulidad, cabe destacar que el letrado en el control de acusación puede -estudiando el legajo en su totalidad- puede demostrar que esta prueba es nula, o no.

"Hubo una viralización de pruebas. Niego todos los hechos". Puso en colación lo que un medio periodístico escribió en una nota sobre los vídeos que se dieron a conocer y manifestó "Quién arrimó esa prueba, esa evidencia". Después dijo que él presume que está acción fue un delito "El que lo hizo cometió un cohecho pasivo".

La polémica denuncia contra el juez Roberto Montilla

Quien detectó la irregularidad fue la fiscal María Paula Carena, de Flagrancia, que puso en avisó la actitud sospechosa de Montilla. Fuentes judiciales señalaron que el magistrado llamó vía telefónica en varias ocasiones a la comisaría para conocer la situación del detenido e incluso concurrió en persona a la dependencia policial. Esto, cuando la causa era del juez Ricardo Moine.

Además, habló con un ayudante fiscal. Según la denuncia radicada por Carena, Montilla le dijo “que sería bueno” que Martín fuera a un hogar de día y que se ofrecía a realizar el traslado. Supuestamente, el ayudante fiscal informó que el detenido estaba a disposición del juez de Flagrancia en turno y no de él, y que esa petición no podía cumplirse.

A partir de la presentación de la fiscal Carena, el fiscal Iván Grassi realizó la denuncia contra el juez Montilla por su cuestionada acción y hasta pidió la audiencia de formalización. En los últimos días, Montilla trató de mantener el perfil bajo y salió en TIEMPO DE SAN JUAN, asegurando que iba a aclarar todo en la fiscalía y que nada afectaba su buen nombre.