Sobreseyeron al empresario inmobiliario que fue acusado de abusar a su hija de 4 años

Sandra Leveque, abogada del empresario acusado, se mostró en desacuerdo con este argumento y dijo a la jueza que la investigación realizada llegó a la conclusión que el hecho, en realidad, no existió.

Ante esta diferencia, la jueza se tomó un cuarto intermedio y al volver resolvió sobreseer a este hombre por lo que la defensa había manifestado, que el hecho no existió, expresaron fuentes judiciales.

Fuentes de tribunales expresaron que hasta el mismo acusado dijo ante las partes que él no se iba a ir de la sala hasta que no le dijeran que él no cometió este delito. Según pudo saber este diario, el empresario no ve a su hija desde hace más de un mes; hasta la hija -presunta víctima- ya creía que el padre la había abandonado.

La denuncia fue impuesta por la maestra y un directivo del colegio donde va la menor. Según la denuncia, la nena de 4 años empezó a mostrar comportamientos que indicaban que algo malo le estaba pasando. Iba con sueño y no se la veía anímicamente bien. Su maestra dialogó con la pequeña y ésta le dijo que no dormía bien porque su papá se le metía en la cama y la tocaba.

La señorita contó esta situación a los directivos y la denuncia se radicó el 23 de agosto de 2023.