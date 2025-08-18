lunes 18 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
A tener cuidado

Si ves estas palabras en un correo, desconfiá: un click podría vaciarte la cuenta

No abras correos que incluyan estas palabras: podrían ser intentos de robo de tus datos bancarios. Aprendé a identificarlos y proteger tu cuenta.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

En los últimos años, las estafas virtuales crecieron de manera sostenida en Argentina y el mundo. Los ciberdelincuentes perfeccionan sus métodos para acceder a información sensible, especialmente en cuentas de homebanking. Entre las modalidades más utilizadas se encuentra el phishing, una técnica que consiste en enviar mensajes fraudulentos —generalmente por correo electrónico, SMS o WhatsApp— que simulan provenir de bancos, organismos oficiales o empresas reconocidas.

Lee además
Imagen ilustrativa.
Gran accionar

Bebé de un año se ahogó y un policía sanjuanino lo salvó
el hombre hallado muerto en capital fue asesinado y estaba atado en los pies y las manos
Confirmado

El hombre hallado muerto en Capital fue asesinado y estaba atado en los pies y las manos

Cómo funciona el phishing, la estafa con la que te pueden vaciar la cuenta

El mecanismo busca engañar al usuario para que entregue sus datos personales. A través de un correo o mensaje con apariencia legítima, el delincuente incluye un enlace que conduce a una página web falsa, diseñada para imitar el sitio oficial de una entidad. Una vez allí, la víctima ingresa su usuario, contraseña o incluso códigos de verificación, sin advertir que está compartiendo su información en un portal apócrifo.

Según especialistas en ciberseguridad, la estrategia apunta a generar reacciones impulsivas. Palabras como “urgente”, “premio” o “problema con tu cuenta” se utilizan para sembrar apuro y lograr que la persona actúe sin verificar la legitimidad del mensaje.

Con apenas un clic, los atacantes pueden acceder a los datos de la víctima y utilizarlos para ingresar a su homebanking, realizar transferencias, compras online o incluso solicitar préstamos. Algunas variantes también piden información de tarjetas de crédito y débito o códigos de autenticación enviados por el propio banco.

Canales más utilizados por los estafadores

Los intentos de phishing no se limitan al correo electrónico. También circulan vía SMS y aplicaciones de mensajería como WhatsApp, siempre con el mismo patrón: copiar logos, colores y el tono de comunicación de entidades oficiales para inspirar confianza.

Cómo protegerse del phishing

Los expertos recomiendan una serie de prácticas básicas para reducir riesgos:

  • Activar la autenticación en dos pasos (2FA) en todas las cuentas digitales.

  • No hacer clic en enlaces sospechosos ni descargar archivos de remitentes desconocidos.

  • Revisar siempre la dirección web: muchas veces las estafas usan dominios similares a los originales, con apenas una letra cambiada.

  • Nunca compartir contraseñas ni datos bancarios por correo, mensajes privados o llamadas.

  • En caso de duda, contactar directamente al banco o empresa a través de los canales oficiales.

Qué hacer si fuiste víctima

Si una persona detecta que ingresó sus datos en un sitio falso, debe cambiar la contraseña de inmediato y cerrar todas las sesiones abiertas. También es clave revisar los movimientos de la cuenta y dar aviso al banco para bloquear accesos indebidos.

Algunas entidades permiten inhabilitar temporalmente el homebanking desde la aplicación móvil, una medida útil en caso de robo de credenciales.

La importancia de la prevención

Los especialistas coinciden en que la educación digital es la herramienta más eficaz contra estas estafas. Bancos, empresas y organismos han reforzado sus campañas de concientización, alertando a los usuarios sobre los riesgos de compartir datos sensibles y publicando advertencias frente a campañas de phishing activas.

En paralelo, los sistemas de correo electrónico desarrollaron filtros inteligentes que bloquean parte de estos mensajes. Sin embargo, la vigilancia del usuario sigue siendo decisiva: los atacantes perfeccionan día a día sus diseños, haciendo cada vez más difícil distinguir entre un mensaje real y uno falso.

Temas
Seguí leyendo

Así fue la detención del ladrón que robó en el Día del Niño en Rawson y el desesperado pedido a "El Yeyo"

La autopsia confirmó que la beba de Santa Lucía murió ahogada

Encontraron con vida al hombre desaparecido en Sarmiento

Tragedia: un hombre mayor murió en su departamento tras un incendio

Corridas, piedrazos y un detenido por el robo de una ventana

Lo sorprendieron con una moto robada y los vecinos lo entregaron a la Policía

Atrapan en Chimbas al "Tony", un ladrón con un extenso prontuario

Día del Niño para el olvido en Rawson: quién es el ladrón que, junto a sus hijos, le robó un parlante al Yeyo

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
dia del nino para el olvido en rawson: quien es el ladron que, junto a sus hijos, le robo un parlante al yeyo
Un bochorno

Día del Niño para el olvido en Rawson: quién es el ladrón que, junto a sus hijos, le robó un parlante al Yeyo

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Escándalo en el Día del Niño en Rawson: robaron juguetes y un hombre se llevó el parlante del Yeyo
Bochorno

Escándalo en el Día del Niño en Rawson: robaron juguetes y un hombre se llevó el parlante del Yeyo

Día del Niño para el olvido en Rawson: quién es el ladrón que, junto a sus hijos, le robó un parlante al Yeyo
Un bochorno

Día del Niño para el olvido en Rawson: quién es el ladrón que, junto a sus hijos, le robó un parlante al Yeyo

El hombre hallado muerto en Capital fue asesinado y estaba atado en los pies y las manos
Confirmado

El hombre hallado muerto en Capital fue asesinado y estaba atado en los pies y las manos

Video: tensión en el Barrio Marcó por un enfrentamiento entre un remisero y un menor de edad
Rawson

Video: tensión en el Barrio Marcó por un enfrentamiento entre un remisero y un menor de edad

Gioja pegó el portazo de la lista de Fuerza San Juan
Tensión en el peronismo

Gioja pegó el portazo de la lista de Fuerza San Juan

Te Puede Interesar

Marcelo Arancibia (GEN)
Giro

Marcelo Arancibia finalmente no jugará en las elecciones legislativas 2025

Por Ana Paula Gremoliche
Gustavo Monti con su abogado.
Comunicado

Fuerte respaldo de FOPEA a Tiempo de San Juan tras el pedido del primo de Uñac para impedir que se siga informando

El hombre hallado muerto en Capital fue asesinado y estaba atado en los pies y las manos
Confirmado

El hombre hallado muerto en Capital fue asesinado y estaba atado en los pies y las manos

Glencore tiene en San Juan al proyecto de cobre El Pachón. Foto: Glencore
Anuncio

El gigante de cobre El Pachón, el cuarto proyecto sanjuanino en busca del RIGI

Imagen ilustrativa.
Gran accionar

Bebé de un año se ahogó y un policía sanjuanino lo salvó