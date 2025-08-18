Si ves estas palabras en un correo, desconfiá: un click podría vaciarte la cuenta

En los últimos años, las estafas virtuales crecieron de manera sostenida en Argentina y el mundo. Los ciberdelincuentes perfeccionan sus métodos para acceder a información sensible, especialmente en cuentas de homebanking . Entre las modalidades más utilizadas se encuentra el phishing , una técnica que consiste en enviar mensajes fraudulentos —generalmente por correo electrónico, SMS o WhatsApp— que simulan provenir de bancos, organismos oficiales o empresas reconocidas.

El mecanismo busca engañar al usuario para que entregue sus datos personales. A través de un correo o mensaje con apariencia legítima, el delincuente incluye un enlace que conduce a una página web falsa , diseñada para imitar el sitio oficial de una entidad. Una vez allí, la víctima ingresa su usuario, contraseña o incluso códigos de verificación, sin advertir que está compartiendo su información en un portal apócrifo.

Según especialistas en ciberseguridad, la estrategia apunta a generar reacciones impulsivas. Palabras como “urgente”, “premio” o “problema con tu cuenta” se utilizan para sembrar apuro y lograr que la persona actúe sin verificar la legitimidad del mensaje.

Con apenas un clic, los atacantes pueden acceder a los datos de la víctima y utilizarlos para ingresar a su homebanking, realizar transferencias, compras online o incluso solicitar préstamos. Algunas variantes también piden información de tarjetas de crédito y débito o códigos de autenticación enviados por el propio banco.

Canales más utilizados por los estafadores

Los intentos de phishing no se limitan al correo electrónico. También circulan vía SMS y aplicaciones de mensajería como WhatsApp, siempre con el mismo patrón: copiar logos, colores y el tono de comunicación de entidades oficiales para inspirar confianza.

Cómo protegerse del phishing

Los expertos recomiendan una serie de prácticas básicas para reducir riesgos:

Activar la autenticación en dos pasos (2FA) en todas las cuentas digitales.

No hacer clic en enlaces sospechosos ni descargar archivos de remitentes desconocidos.

Revisar siempre la dirección web : muchas veces las estafas usan dominios similares a los originales, con apenas una letra cambiada.

Nunca compartir contraseñas ni datos bancarios por correo, mensajes privados o llamadas.

En caso de duda, contactar directamente al banco o empresa a través de los canales oficiales.

Qué hacer si fuiste víctima

Si una persona detecta que ingresó sus datos en un sitio falso, debe cambiar la contraseña de inmediato y cerrar todas las sesiones abiertas. También es clave revisar los movimientos de la cuenta y dar aviso al banco para bloquear accesos indebidos.

Algunas entidades permiten inhabilitar temporalmente el homebanking desde la aplicación móvil, una medida útil en caso de robo de credenciales.

La importancia de la prevención

Los especialistas coinciden en que la educación digital es la herramienta más eficaz contra estas estafas. Bancos, empresas y organismos han reforzado sus campañas de concientización, alertando a los usuarios sobre los riesgos de compartir datos sensibles y publicando advertencias frente a campañas de phishing activas.

En paralelo, los sistemas de correo electrónico desarrollaron filtros inteligentes que bloquean parte de estos mensajes. Sin embargo, la vigilancia del usuario sigue siendo decisiva: los atacantes perfeccionan día a día sus diseños, haciendo cada vez más difícil distinguir entre un mensaje real y uno falso.