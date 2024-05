"Si tenés el pecho cerrado, abrilo", le habría dicho la instructora del Penal a la aspirante que fue internada en terapia

Es que la familiar indicó que la muchacha no puede hablar ni tampoco movilizarse con normalidad, ya que no puede respirar correctamente y temen porque tenga que lidiar con secuelas. Es por esa razón que en el entorno hay bronca por el accionar de la mujer denunciada, identificada como Claudia Angélica Brizuela Tello.

La misma habría obligado a la joven a realizar múltiples ejercicios cuando ésta le decía que no podía hacerlo por su estado de salud. La hermana de la aspirante aseveró que Brizuela le dijo "si tenés el pecho cerrado, abrilo", mientras la chica le explicaba que no podía seguir por esa razón.

Acorde detalló la familiar, previo a los entrenamientos que debía realizar, la aspirante no se encontraba bien y por tanto había presentado "novedad" (una especie de aviso), puesto que estaba enferma y no se hallaba en condiciones de realizar esfuerzos físicos. Sin embargo, eso no fue suficiente para evitar las exigencias de su instructora.

"Tenía el apto médico para hacer todo, pero ese día se ve que estaba mal. Se esforzó para cumplir, como siempre lo hacía, y terminó en el hospital", manifestó Susana al mismo tiempo que destacó que la denuncia fue radicada para que este tipo de eventos no se repitan. "Queremos que no vuelva a pasar con ningún otro chico, podría haber sido mucho peor", sentenció.

Milagros se recibió el año pasado y ahora estaba realizando la residencia de tres meses para, finalmente, ingresar al Servicio Penitenciario.

La familiar señaló que creen que Brizuela tiene denuncias de otros estudiantes. Y es que fueron los mismo compañeros de Milagros los que alertaron a la familia sobre lo que había ocurrido, ya que la joven no quería decir nada por miedo. "Ella cumplió con las exigencias y después se empezó a sentir mal, pero no dijo si le había pasado algo, si había sufrido un golpe. No quería hacer problema, pero cuando fue al médico y le hicieron la tomografía supimos que tenía un pulmón perforado y el tórax fisurado", detalló y siguió: "Ahí no le quedó otra que contar la verdad y sus compañeros lo confirmaron".