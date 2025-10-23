Serían al menos 120 personas las estafadas en San Juan por la plataforma de inversiones

El fiscal Pablo Martín de la UFI Delitos Informáticos y Estafas informó que serían más de 120 los sanjuaninos afectados por presunta estafa a través de la plataforma de inversiones ZUNKETS IFC . La misma, ofrecía rendimientos extraordinarios, mucho más elevados que los del mercado y hay víctimas que pusieron hasta 3 mil dólares en la plataforma de criptomonedas.

Según los denunciantes, ZUNKETS ofrecía ganancias diarias de entre el 2,1% y el 3% sobre el capital invertido, promoviendo operaciones mediante criptoactivos y monedas estables, específicamente USDT .

Los usuarios debían depositar fondos a través de billeteras digitales y, en teoría, podían observar cómo sus inversiones “rendían” a diario. Sin embargo, las alarmas se encendieron cuando cientos de personas comenzaron a reportar que no podían retirar su dinero, y que la aplicación había dejado de funcionar sin previo aviso.

El portal especializado BrokerHiveX, que se dedica a evaluar sitios de inversión, publicó un informe detallado en el que determinó que Zunkets IFC utiliza información regulatoria falsa, carece de licencias válidas y presenta una estructura de comisiones poco clara. Según el análisis, la compañía —que se identifica como “Zunkets IFC Inc.” y asegura tener su sede en Denver, Estados Unidos— no figura en los registros de los principales organismos reguladores, como la FCA (Reino Unido), ASIC (Australia), NFA (EE.UU.) o CySEC (Chipre). De hecho, el caso sanjuanino se suma al de una ciudad bonaerense donde decenas de vecinos también perdieron sus ahorros.

Ante la posibilidad de que más personas se hayan visto afectadas, la Fiscalía solicita a quienes hayan invertido o tengan conocimiento directo de las operaciones de ZUNKETS IFC que realicen la denuncia correspondiente en la dependencia policial más cercana a su domicilio.