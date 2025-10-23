jueves 23 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Investigación en curso

Serían al menos 120 personas las estafadas en San Juan por la plataforma de inversiones

La UFI Delitos Informáticos y Estafas investiga a ZUNKETS IFC, que ofrecía rendimientos diarios sobre inversiones en criptomonedas. Se solicita a más afectados que realicen la denuncia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
zunkets

El fiscal Pablo Martín de la UFI Delitos Informáticos y Estafas informó que serían más de 120 los sanjuaninos afectados por presunta estafa a través de la plataforma de inversiones ZUNKETS IFC. La misma, ofrecía rendimientos extraordinarios, mucho más elevados que los del mercado y hay víctimas que pusieron hasta 3 mil dólares en la plataforma de criptomonedas.

Lee además
zunkets ifc, en la mira de san juan: que es, las acusaciones por estafa y la pequena ciudad argentina afectada por la plataforma
En detalle

Zunkets IFC, en la mira de San Juan: qué es, las acusaciones por estafa y la pequeña ciudad argentina afectada por la plataforma
milagro en sarmiento: una nena de 10 anos fue arrastrada por un canal y sobrevivio gracias a los vecinos
Rescate

Milagro en Sarmiento: una nena de 10 años fue arrastrada por un canal y sobrevivió gracias a los vecinos

Según los denunciantes, ZUNKETS ofrecía ganancias diarias de entre el 2,1% y el 3% sobre el capital invertido, promoviendo operaciones mediante criptoactivos y monedas estables, específicamente USDT.

Los usuarios debían depositar fondos a través de billeteras digitales y, en teoría, podían observar cómo sus inversiones “rendían” a diario. Sin embargo, las alarmas se encendieron cuando cientos de personas comenzaron a reportar que no podían retirar su dinero, y que la aplicación había dejado de funcionar sin previo aviso.

El portal especializado BrokerHiveX, que se dedica a evaluar sitios de inversión, publicó un informe detallado en el que determinó que Zunkets IFC utiliza información regulatoria falsa, carece de licencias válidas y presenta una estructura de comisiones poco clara. Según el análisis, la compañía —que se identifica como “Zunkets IFC Inc.” y asegura tener su sede en Denver, Estados Unidos— no figura en los registros de los principales organismos reguladores, como la FCA (Reino Unido), ASIC (Australia), NFA (EE.UU.) o CySEC (Chipre). De hecho, el caso sanjuanino se suma al de una ciudad bonaerense donde decenas de vecinos también perdieron sus ahorros.

Ante la posibilidad de que más personas se hayan visto afectadas, la Fiscalía solicita a quienes hayan invertido o tengan conocimiento directo de las operaciones de ZUNKETS IFC que realicen la denuncia correspondiente en la dependencia policial más cercana a su domicilio.

Temas
Seguí leyendo

La Justicia investiga la muerte de una adolescente de 17 años en Los Berros

Revuelo en Caucete: detienen a tres sujetos con 17kg de marihuana, en medio de una persecución

Un mujer fue embestida por un auto en Caucete y terminó en el hospital

Video: afirman que atacaron con bombas molotov la casa del único apuntado de la muerte en la Villa San Patricio

Un juez de Flagrancia se declaró incompetente de una causa y después de un año, la Corte resolvió que deberá hacerse cargo

Tensión en la Peatonal sanjuanina por un ladrón que quiso llevarse dos camperones y terminó con las manos vacías

Se robaron a "Sheila" en Rawson, se la vendieron a un vecino y los atraparon: uno de los ladrones hace días salió de la cárcel

Conmoción por la muerte de una adolescente en Sarmiento, tras sufrir peritonitis

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
conmocion por la muerte de una adolescente en sarmiento, tras sufrir peritonitis
Los Berros

Conmoción por la muerte de una adolescente en Sarmiento, tras sufrir peritonitis

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Encontraron a Daniela, la mujer que buscaban desde el 2 de octubre: ¿dónde estaba?
San Juan

Encontraron a Daniela, la mujer que buscaban desde el 2 de octubre: ¿dónde estaba?

Conmoción por la muerte de una adolescente en Sarmiento, tras sufrir peritonitis
Los Berros

Conmoción por la muerte de una adolescente en Sarmiento, tras sufrir peritonitis

Manejaba con casi el quíntuple de alcohol en sangre y chocó contra un árbol en Angaco
Delitos Especiales

Manejaba con casi el quíntuple de alcohol en sangre y chocó contra un árbol en Angaco

Cayeron El Olmos y El Terco tras una intensa persecución en Villa América: Recuperaron joyas y dólares robados
San Juan

Cayeron "El Olmos" y "El Terco" tras una intensa persecución en Villa América: Recuperaron joyas y dólares robados

Tensión en la Peatonal sanjuanina por un ladrón que quiso llevarse dos camperones y terminó con las manos vacías
Video

Tensión en la Peatonal sanjuanina por un ladrón que quiso llevarse dos camperones y terminó con las manos vacías

Te Puede Interesar

Serían al menos 120 personas las estafadas en San Juan por la plataforma de inversiones
Investigación en curso

Serían al menos 120 personas las estafadas en San Juan por la plataforma de inversiones

Por Redacción Tiempo de San Juan
Se prohibió la venta de las pasas sanjuaninas Valle Encantado (Foto: Catamarca actual)
Control sanitario

Por una piedra en la bolsa, prohibieron una marca sanjuanina de pasas de uva

Milagro en Sarmiento: una nena de 10 años fue arrastrada por un canal y sobrevivió gracias a los vecinos
Rescate

Milagro en Sarmiento: una nena de 10 años fue arrastrada por un canal y sobrevivió gracias a los vecinos

El martes contaría con calor durante buena parte del día y existen probabilidades de tormentas aisladas para la tarde y noche.
Clima

Viernes cálido en San Juan: sol y nubes para marcar el cierre de la semana

Milei cerró la campaña libertaria en Rosario y acusó al Congreso de destituyente
Elecciones

Milei cerró la campaña libertaria en Rosario y acusó al Congreso de "destituyente"