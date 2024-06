Seis años sin Leila Rodríguez: un femicidio atroz y un departamento que aun llora su pérdida

Era 27 de junio, pero de 2018. En horas de la tarde trascendió que algo que nadie imaginaba: habían encontrado el cadáver de una joven en Ullum, en un baldío, tapado con ramas y con evidentes signos de violencia. Se trataba de Leila Rodríguez , una joven madre que lamentablemente encontró la muerte en manos de su ex pareja.

“Todos pasan por ese lugar, es un lugar muy transitado, pero aparentemente nadie se dio cuenta que el cuerpo estaba ahí. Estaba en una cuneta tapada con ramas. Estaba muy golpeada, tenía sangre en la nariz y en la boca. También vi que tenía el pantalón bajo y le faltan las zapatillas”, relató Luis en diálogo con Canal 4 en su momento.

image.png

Vivía en el Lote Hogar 55 junto a su madre y hermanos. Ahí fue la última vez la vieron, cuando les dijo a sus hermanas que salía, pero volvía en breve. El hecho es que nunca regresó. “A nosotros nos dijo, ya vuelvo y no la vimos más. La esperamos y nos empezamos a preocupar a la medianoche al ver que no venía. Su teléfono sonaba, pero después daba como apagado. Preguntamos a los amigos y conocidos, pero nadie sabía nada. La salimos a buscar y después mi mamá hizo la denuncia en la comisaría. No dormimos toda la noche y hoy anduvimos por todas partes hasta que a las 5 de la tarde nos avisaron que estaba en ese descampado”, relató Bianca, una de las hermanas, días después del crimen.

Tras el aberrante hallazgo, comenzó la investigación para dar con el autor del crimen que había terminado con la vida de una joven y destruido una familia. En ese momento, todas las miradas apuntaron contra Esteban Pacheco, ex pareja de la joven. Tenían una hija en conjunto y habían convivido juntos entre fines del 2017 y principio del 2018, cuando terminaron la relación.

image.png

Con el avance de la investigación se conoció que, pese a la negativa de Leila, Pacheco insistía en volver a retomar la relación. Le llamaba, le enviaba mensajes, la hostigaba y todo el tiempo le pedía encontrarse. El 26 de junio también lo hizo. La citó lejos de su domicilio y la atacó cuando caminaba por el descampado.

La autopsia arrojo que fueron 4 puntazos los que recibió Leila, y uno de ellos le quitó la vida. Pacheco fue detenido el 28 de junio y dos años después, tras una exhaustiva investigación judicial, el 22 de julio de 2020 la Justicia condenó a Pacheco a prisión perpetua por homicidio doblemente agravado, por el vínculo y por violencia de género. Su defensa salió disconforme y apelló el fallo a través de un recurso ante la Corte de Justicia de San Juan. Pese a ello, El máximo tribunal de la provincia ratificó la condena de prisión perpetua el 19 de marzo de 2021.

“No estás sola”, el recuerdo de la Municipalidad de Ullum a seis años de la muerte de Leila

La violencia de género es un flagelo que sigue generando preocupación en la sociedad. Casos que podrían haberse evitado, situaciones que llegaron al extremo poniendo en riesgo la vida o denuncias que nunca se hicieron por temor.

Ante esto, desde la Municipalidad de Ullum, de donde era oriunda Leila, recordaron a la joven a seis años de su muerte con un sentido posteo.

“Hoy se cumplen 6 años del femicidio de Leila Rodríguez, un caso que conmovió a la comunidad ullunera. La recordamos a diario visibilizando un flagelo de nuestra sociedad como lo es la violencia de género”, detalla la publicación realizada en las redes sociales del municipio.

Y continúa: “El compromiso y la responsabilidad son la base de nuestro trabajo. Por eso es que te decimos NO ESTÁS SOLA. Nuestro equipo de profesionales está preparado para brindarte contención, asesorarte sobre tus derechos y ayudarte a tomar las medidas necesarias. Si sufrís, conoces o sospechas que alguien atraviesa una situación de violencia NO dudes en denunciar a la línea gratuita 144 las 24 horas”.