Se quejó de su labor como policía de San Juan y la echaron porque, encima, acumulaba sanciones

“Hoy me levante pensando en que no tengo muchas ganas de salir a laburar…”, dice en una parte de su publicación, para después agregar: “Nos dijeron Bienvenidos a la Policía y nosotros como tontos aplaudimos sin entender que era sarcástico… Me egresé pensando en que jamás me iba a convertir en vigi… Hoy no sé si vale la pena dejar a mi familia por un sueldo que hoy en día es pobre… Hoy me levante pensando que este sueño de ayudar a ser mejor es pisoteado por la Justicia”, entre otras cosas.

Esos comentarios llegaron a otros compañeros y después a los jefes, que se escandalizaron y denunciaron la situación hasta que iniciaron un sumario administrativo contra la agente Manrique. Es que, además, parece que los tenía cansado. La mujer policía no contaba con buen concepto dentro de la Policía.

Según un informe de sus superiores, la agente Manrique fue sancionada con 25 y 20 días de suspensión, respectivamente, por violar las restricciones de circulación impuestas durante la pandemia del COVIG-19 en 2021. También había sido castigada con otra sanción de 30 días después de que la encontraran en estado de ebriedad en la vía pública.

Pese a que le dieron otros 7 días de sanción por aquella publicación en Facebook, el sumario administrativo en su contra continuó y la conclusión fue que dañó y desprestigió la imagen de la institución, que mostró su disconformidad con la función policial y que era merecedora de la cesantía. Ese pedido de castigo finalmente se plasmó esta semana, con la publicación del decreto que oficializó su expulsión por medio de la cesantía de las filas de la fuerza provincial.