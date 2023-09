Se entregó el calingastino que se escapó de la policía

20230906_123326.jpg Mario Alberto Rojo, el calingastino que huyó de la policía.

El juez de Garantías, Gabriel Meglioli ordenó que Rojo sea trasladado de inmediato al Servicio Penitenciario Provincial para cumplir la prisión preventiva de 45 días en su contra. El fiscal coordinador de UFI CAVIG, Roberto Ginsbeg también fue el que solicitó que Rojo sea trasladado al penal.

Rojo después de la audiencia que tuvo en su contra hace unos días fue trasladado a la seccional ubicada en Villa Calingasta con el fin de cumplir con la medida cautelar otorgada por el magistrado intervinientes. En el desplazamiento y casi llegando a la villa cabecera del departamento, el imputado pidió a los policías de que lo dejaran ir al baño porque necesitaba con urgencia hacer sus necesidades. En un trascurso de tiempo que nadie sabe y que no hay detalles de cómo ocurrió, Rojo se dio a la fuga.

Todavía es una incógnita si Rojo estaba con esposas. Según los policías que reportaron la huida, este hombre si las tenía colocadas.

Desde ese momento, este baqueano no pudo ser hallado. Personal del GERAS, Montada y de la comisaría jurisdiccional fueron a buscarlo pero a lo largo de todo el jueves no hubo una pista sobre su paradero. En la mañana de este viernes, Rojo -no se sabe si fue por consejo de su abogado o no- se entregó solo ante la Policía.

Mario Alberto Rojo está siendo investigado por un delito muy grave, está acusado de llevarse por la fuerza a su hija de 3 años (no debía porque tiene una prohibición de acercamiento), subirse a un cerro y amenazar a su expareja de arrojarse. Los fiscales a cargo de la causa, Eduardo Martínez, Carlos Yanzon y Sofía Cerutti explicaron al juez que el caso era muy grave y que habían registros, como así también, testimonios que abalaban sus dichos.