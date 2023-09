Cruce entre un fiscal y el juez por el caso del hombre que amenazó con arrojarse con su hija de un acantilado en Calingasta

Este hombre le hizo una videollamada por WhatsApp a su ex, le mostró donde estaba y le dijo que se iba a tirar junto a la hija que tienen en común de 3 años.

A pesar de ese cruce, el padre de la víctima quedó presó. El magistrado escuchó los pedidos que había propuesto fiscalía y resolvió dictarle la prisión preventiva por el término de 45 días. Autorizó que se les realice entrevistas videograbadas (Cámara Gesell) a los dos hermanos de la víctima que tienen 5 y 11 años; como así también peritar el celular del acusado.

WhatsApp Image 2023-09-06 at 15.03.27.jpeg Representantes del Ministerio Público Fiscal, Sofia Cerutti, Carlos Yanzon, Roberto Ginsberg y Eduardo Martínez.

M.R. no declaró y le dijo al juez “Prefiero no decir nada”. El abogado defensor, Cano de apellido, dijo que no estaba de acuerdo con la calificación de la fiscalía y tampoco de la medida cautelar. Pidió que su cliente quedara libre o como máximo con un dispositivo dual, pulsera electrónica.

Finalmente, el juez resolvió dictar la prisión preventiva para M.R., dar un plazo de 6 meses de IPP e imputarlo por el delito de amenazas coactivas en concurso real y desobediencia judicial.

WhatsApp Image 2023-09-06 at 15.03.27 (2).jpeg Juez de Garantías, Juan Gabriel Meglioli

El cruce entre el fiscal y el magistrado

La razón de este cruce fue una diferencia de criterios. El fiscal con sus ayudantes fiscales, Carlos Yanzon y Sofía Cerutti coordinados por Roberto Ginsberg solicitaron al juez que se lo impute a este sujeto por el delito de tentativa de homicidio doblemente agravado, por el vínculo y homicidio transversal (Inciso 12 del Artículo 80 del Código Penal) que quiere decir, “Con el propósito de causar sufrimiento a una persona con la que se mantiene o ha mantenido una relación”.

El juez cuando empezó a resolver sobre los términos expresados por la fiscalía y la defensa; y disintió de la calificación que solicitó la fiscalía para imputar a este hombre y lo imputó provisoriamente por los delitos de amenazas coactivas en concurso real con desobediencia a una orden judicial. Sus argumentos fueron que la fiscalía careció de elementos para confirmar que M.R. tuvo la intención de cometer el delito.

WhatsApp Image 2023-09-06 at 15.03.27 (1).jpeg El fiscal Eduardo Martínez y el abogado defensor de M.R., Cano.

El fiscal de la causa Eduardo Martínez hizo reserva de apelar esta resolución y le solicitó al juez que revea su resolución, argumentando que el juez en esta etapa no investiga y que ese papel es exclusivamente del Ministerio Público Fiscal.

El juez respondió que esta caratula es provisional y no definitiva. Explicando que la fiscalía puede reformarla a lo largo de la Investigación Penal Preparatoria. Por último, el magistrado manifestó que ante la controversia que hubo entre las partes por la calificación del delito (la defensa dijo que no compartía la que dijo fiscalía) puede analizar y recalificar según su criterio.