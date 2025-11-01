Sanjuanino, estando preso, fue juzgado por otro delito y se le sumó otra condena a su "mochila"

Héctor Américo Jofré, más conocido en el ambiente delictivo como “El Negro Cabrito”, volvió a enfrentar a la Justicia y, una vez más, sumó una condena a su extenso prontuario. Ya estaba alojado en el Servicio Penitenciario Provincial cuando fue nuevamente juzgado, esta vez por amenazar a una mujer con una tumbera. Con esta sentencia, acumula la número once en su historial.

El hecho que lo llevó otra vez al banquillo ocurrió el pasado 9 de septiembre, alrededor de las 13:30. Según la investigación, Jofré se presentó en una vivienda y amenazó con un arma de fuego a una mujer identificada como Yanina Barahona, gritándole que “los iba a matar a todos” y que “les iba a quemar el auto”. Los familiares de la víctima salieron en su defensa, pero el agresor apuntó con la tumbera a la madre de la mujer antes de escapar corriendo del lugar.

La causa, investigada por la fiscal Daniela Pringles junto a la ayudante fiscal Paula Amarfil y el auxiliar Rodrigo Herrera, fue tramitada por la UFI Genérica. En el marco de un juicio abreviado, Jofré reconoció su culpabilidad. El juez de Garantías, Diego Sanz, resolvió condenarlo a seis meses de prisión efectiva por el delito de amenazas simples, pena que deberá cumplir en el penal donde ya se encontraba detenido.

Además, el magistrado unificó esta nueva condena con otra anterior, por lo que “El Cabrito” deberá purgar una pena única de once meses de prisión efectiva. El juez también declaró su reincidencia, una constante en su historial judicial.

Jofré, de 45 años, es un viejo conocido de las autoridades. En septiembre de este año, Tiempo de San Juan publicó que había recibido su décima condena, tras ser hallado con objetos robados de una casa desvalijada en Caucete. Su carrera delictiva incluye causas por robos, encubrimientos y ahora amenazas.