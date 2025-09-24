Sumó su décima condena: ahora lo señalaron de tener los objetos de una casa que fue desvalijada en La Bebida

Héctor Américo Jofré , conocido en el ambiente delictivo como “ El Negro Cabrito” , volvió a enfrentar a la Justicia y sumó su décima condena . Esta vez, el hombre fue hallado responsable del delito de encubrimiento por receptación sospechosa , luego de que en su vivienda se encontraran los objetos robados de una casa en La Bebida.

Encubridor Lo condenaron por ser cómplice de un hombre que disparó a un vecino en Chimbas

Importante Está embarazada y la grabaron dándole patadas a su hijo en Chimbas: el 102 le quitó los hijos

El episodio se remonta al 12 de mayo de 2025 , cuando una vecina del barrio Nuevo Cuyo, en La Bebida, denunció que al regresar a su casa encontró su vivienda desvalijada. Los ladrones habían ingresado tras romper el cierre perimetral y se habían llevado una gran cantidad de bienes: un placard, una mesa con puertas de vidrio, un monopatín, una valija grande con ropa, un inodoro con mochila, un lavamanos y hasta una red de vóley.

Ese mismo día, a partir de las tareas de investigación realizadas por el Ministerio Público Fiscal, se supo que los efectos sustraídos estaban en una casa de la misma zona, en el barrio Nuevo Cuyo, manzana “A”, casa 1. Ante esa información, se ordenó un allanamiento que se concretó el 13 de mayo. Allí se encontraron todos los elementos denunciados, aunque la vivienda estaba vacía en ese momento.

Finalmente, tras varios meses de búsqueda, Jofré fue detenido el 22 de septiembre de 2025.

En un juicio abreviado, el hombre fue condenado a diez meses de prisión efectiva en el Servicio Penitenciario Provincial. La investigación estuvo a cargo del fiscal Juan Manuel Gálvez, el ayudante fiscal Juan Manuel García Castrillón y las auxiliares Claudia Vila y Pamela Pereyra.