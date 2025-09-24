miércoles 24 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Rivadavia

Sumó su décima condena: ahora lo señalaron de tener los objetos de una casa que fue desvalijada en La Bebida

El hecho delictivo fue en mayo de este año. La casa de este sospechoso se allanó y solo encontraron los elementos denunciados. Finalmente, "El Cabrito" fue atrapado este 22 de septiembre.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-09-24 at 09.22.49

Héctor Américo Jofré, conocido en el ambiente delictivo como El Negro Cabrito”, volvió a enfrentar a la Justicia y sumó su décima condena. Esta vez, el hombre fue hallado responsable del delito de encubrimiento por receptación sospechosa, luego de que en su vivienda se encontraran los objetos robados de una casa en La Bebida.

Lee además
esta embarazada y la grabaron dandole patadas a su hijo en chimbas: el 102 le quito los hijos
Importante

Está embarazada y la grabaron dándole patadas a su hijo en Chimbas: el 102 le quitó los hijos
lo condenaron por ser complice de un hombre que disparo a un vecino en chimbas
Encubridor

Lo condenaron por ser cómplice de un hombre que disparó a un vecino en Chimbas

El episodio se remonta al 12 de mayo de 2025, cuando una vecina del barrio Nuevo Cuyo, en La Bebida, denunció que al regresar a su casa encontró su vivienda desvalijada. Los ladrones habían ingresado tras romper el cierre perimetral y se habían llevado una gran cantidad de bienes: un placard, una mesa con puertas de vidrio, un monopatín, una valija grande con ropa, un inodoro con mochila, un lavamanos y hasta una red de vóley.

Ese mismo día, a partir de las tareas de investigación realizadas por el Ministerio Público Fiscal, se supo que los efectos sustraídos estaban en una casa de la misma zona, en el barrio Nuevo Cuyo, manzana “A”, casa 1. Ante esa información, se ordenó un allanamiento que se concretó el 13 de mayo. Allí se encontraron todos los elementos denunciados, aunque la vivienda estaba vacía en ese momento.

Finalmente, tras varios meses de búsqueda, Jofré fue detenido el 22 de septiembre de 2025.

En un juicio abreviado, el hombre fue condenado a diez meses de prisión efectiva en el Servicio Penitenciario Provincial. La investigación estuvo a cargo del fiscal Juan Manuel Gálvez, el ayudante fiscal Juan Manuel García Castrillón y las auxiliares Claudia Vila y Pamela Pereyra.

image
Temas
Seguí leyendo

En un minuto y 20 segundos, mirá cómo roban una moto en pleno día y de una esquina del corazón de Capital

La frase de la madre que perdió a su hija en el incendio en 25 de Mayo: "Me dormí y me olvidé de apagar las velas"

Falsificación de DNI en el Registro Civil de Pocito: se sumaron 22 denuncias y hay 11 personas en la mira

"No somos asesinos de perros": el descargo de la familia Bretillot tras el caso que conmociona a Santa Lucía

Capital: una joven está en grave estado tras quemarse con un calentador casero

Robaron en la casa de un policía sanjuanino y se llevaron su pistola y municiones

Videos: captan a tres ladrones desvalijando una casa de fin de semana en Zonda

Se llevaron $13.000.000 de una unión vecinal de Pocito en un robo rodeado de misterio

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
no somos asesinos de perros: el descargo de la familia bretillot tras el caso que conmociona a santa lucia
Descargo

"No somos asesinos de perros": el descargo de la familia Bretillot tras el caso que conmociona a Santa Lucía

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Quién es la sanjuanina que quiso evadir un control diciendo que era abogada
Polémica

Quién es la sanjuanina que quiso evadir un control diciendo que era abogada

Imagen ilustrativa.
Energía renovable

Construirán dos parques solares en Sarmiento con más de $50.000.000.000: buscan trabajadores y cuándo estarían listos

La nena estaba pegada a la puerta: el estremecedor relato de los vecinos tras el trágico incendio 25 de Mayo
El día después

"La nena estaba pegada a la puerta": el estremecedor relato de los vecinos tras el trágico incendio 25 de Mayo

Subsistía con la venta de bizcochuelos y planeaba empezar de cero en Mendoza tras una causa narco: la vida de Danisa, la mujer marcada por un incendio fatal
Tragedia en 25 de Mayo

Subsistía con la venta de bizcochuelos y planeaba empezar de cero en Mendoza tras una causa narco: la vida de Danisa, la mujer marcada por un incendio fatal

Golpe a la nostalgia: demolieron el local donde funcionaba Pipo Parrillada video
Capital

Golpe a la nostalgia: demolieron el local donde funcionaba Pipo Parrillada

Te Puede Interesar

Está embarazada y la grabaron dándole patadas a su hijo en Chimbas: el 102 le quitó los hijos
Importante

Está embarazada y la grabaron dándole patadas a su hijo en Chimbas: el 102 le quitó los hijos

Por Pablo Mendoza
Entrega de netbooks a alumnos sanjuaninos: confirmaron cuándo se inicia
Beneficio esperado

Entrega de netbooks a alumnos sanjuaninos: confirmaron cuándo se inicia

Un famoso fiscal sanjuanino que concursa para fiscal General denunció que le falsificaron la firma para afiliarlo a un partido
Revuelo

Un famoso fiscal sanjuanino que concursa para fiscal General denunció que le falsificaron la firma para afiliarlo a un partido

El padre Rómulo Cámpora sigue bajo reposo, tras su internación por un falla cardíaca. 
La salud del sacerdote

El padre Rómulo fue dado de alta: cuál es su estado de salud

Ambiente desarrolló un operativo para evitar la expansión de la contaminación tras un derrame cloacal.
Alarma

Anticontaminación: Ambiente intervino por un derrame de residuos en el Parque Industrial de Chimbas