Sanjuanina le pegó un mordiscón a su ex porque no le quería devolver a su hija

María Florencia Manrique Frankowski irá juicio el próximo 5 de abril por mantener una brutal pelea con su ex novio en la que ella hasta lo terminó mordiendo.

Policiales No esta ni ahí: se robó un celular y se escondió en un contenedor

Según consta en la causa, todo ocurrió este 26 de marzo cuando Manrique fue hasta la casa de su ex pareja para reclamarle porque aún no había devuelto a la hija menor que ambos tienen en común.

El hombre se habría negado diciendo que la mujer estaba demasiado borracha como para manejar con la niña y, por eso, terminó encerrándose en su casa para evitar más problemas.

No contenta con esto, Manrique se supo muy violento ay comenzó a golpear todas las puertas y ventanas de la vivienda. Como no podía entrar, la mujer en estado de ebriedad fue hasta su auto y tomó una llave de auxilio con la que empezó a pegarle a la puerta para poder ingresar. Su ex, para que deje de romper todo, le abrió la puerta al tiempo que llegaba al domicilio la Policía para intentar calmar la situación.

Nada funcionó para calmar la furia de Manrique que siguió gritando y se le tiró encima al sujeto para morderle un brazo y rasguñarle el cuerpo.

La mujer fue detenida y acusada de lesiones leves agravadas por el vínculo en contexto de violencia intrafamiliar, daño simple y resistencia a la autoridad. Será juzgada en los próximos días.