Robaron cables del tablero de una fábrica de Angaco y la dejaron sin luz

Una fábrica del departamento Angaco fue blanco de un robo durante la madrugada de este martes, lo que dejó sus instalaciones sin suministro eléctrico y provocó la paralización de sus actividades. El hecho está siendo investigado por la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad y personal de la Comisaría 20ª.

El episodio ocurrió en un establecimiento industrial, ubicado sobre calle Zapata, a un kilómetro de calle Aguilera. De acuerdo al informe policial, delincuentes ingresaron al predio tras violentar el cierre perimetral, confeccionado con tela romboidal, y sustrajeron diversos elementos de valor.

Entre lo robado, se registró la sustracción de 30 metros de cables de alta tensión desde el tablero eléctrico ubicado en el frente del predio, lo que provocó la interrupción del suministro de energía. Además, ingresaron al taller de la fábrica y se llevaron un esmeril trifásico de doble bobina y una morsa de hierro de 8 kilos, herramientas de uso fundamental en la producción diaria.

El propietario del lugar, Julio Marún, fue quien alertó a los policías de la Comisaría 20da tras descubrir el hecho alrededor del mediodía. Según manifestó a los uniformados, el predio cuenta con cámaras de seguridad, pero las imágenes no lograron captar a los autores del hecho, posiblemente debido a la oscuridad o la ubicación de los dispositivos.

El caso fue caratulado como robo y es investigado por la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad. Hasta el momento no hay detenidos ni indicios firmes sobre los responsables, aunque se presume que actuaron con conocimiento del lugar y del valor del material sustraído.