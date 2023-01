Rawson: motochorros tiraron a una delivery de su bici, en movimiento, para robarle

“Me robaron hace unas horas. Me cortaron la mochila mientras venía de dejar un pedido. Me tiraron de la bicicleta”, dijo la joven en sus redes.

Mirá el posteo completo de la víctima:

“Feliz 84 de enero para todes menos para los hdp que me robaron hace unas horas. Me cortaron la mochila mientras venia de dejar un pedido. Me tiraron de la bici. Lo que me duele es el celu, les encargo si ven en venta un Samsung A03 negro. El robo fue en República del Líbano y Bahía Blanca, el celu figura por última vez en Guayaquil y Vidart. (Rawson).

Ya hice la denuncia perooooooo... Agradezco, después de llorar 3hs, que estoy bien y entendí que podría haber sido más grave. Tengo heridas por las cuales se me va a complicar laburarla por uno días, #arruinada jaja. Lo que no tenemos que olvidar es que somos campeones del mundo”.