miércoles 26 de noviembre 2025

Conmoción

Quién es el joven baleado por su vecino en Rawson y el pedido de cadenas de oración

Brian Edgardo Lucero, de 31 años, permanece internado en grave estado tras ser baleado por su vecino en su casa de Rawson, mientras familiares y amigos piden cadenas de oración por su recuperación.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Conmoción en las redes. Brian Edgardo Lucero, de 31 años, continúa internado en grave estado en el Hospital Rawson después de recibir un disparo en el pecho durante por parte de su vecino en su vivienda del Barrio San Luis, en Rawson.

En las últimas horas, familiares y allegados difundieron una foto del joven junto a un mensaje en redes sociales pidiendo cadenas de oración por su recuperación: “Papá Dios, mi fe en ti siempre será leal. Ayúdalo, él es buena gente, en nombre de Jesucristo”, expresaron.

image

El ataque ocurrió durante la madrugada de este miércoles, en inmediaciones de calles San Lorenzo y Virgen de Itatí. Según las primeras versiones, Lucero estaba dentro de su casa junto a su pareja cuando escuchó ruidos en el techo. Al salir a verificar, se encontró con su vecino. Sin mediar palabra, el hombre le dispararon dos veces, alcanzándolo uno de los proyectiles en la zona del cuello y tórax.

Su pareja, una joven de 29 años identificada como R.M., relató que escuchó las detonaciones y, al salir, encontró a Lucero herido. De inmediato llamó al 911. La ambulancia llegó minutos después y trasladó al hombre en clave roja. Según el primer parte médico, ingresó alrededor de las 3:45 con una herida de arma de fuego con orificio de entrada y salida, que provocó una contusión pulmonar severa.

Desde la Policía informaron que Lucero permanece bajo observación, en espera de su evolución. La investigación quedó a cargo de la UFI Delitos Contra la Propiedad, con la denuncia radicada en Comisaría 24.

