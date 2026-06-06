Murió el Indio Solari: EN VIVO, cuándo y dónde será la despedida del ícono del rock

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Los Fundamentalistas confirmaron el show en Comodoro Rivadavia tras la muerte del Indio y será transmitido en vivo

La muerte de Carlos “Indio” Solari sacudió al mundo del rock argentino y generó una profunda conmoción entre miles de seguidores. En ese contexto, Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado difundieron un comunicado oficial en el que expresaron su dolor por la partida del histórico músico y confirmaron que el recital programado para este sábado en Comodoro Rivadavia se realizará tal como estaba previsto.

“Estamos en shock. Como todos”, señalaron los integrantes de la banda que acompañó durante años al emblemático cantante. El mensaje, cargado de emoción, fue publicado pocas horas después de conocerse la noticia y reflejó el difícil momento que atraviesan tanto los músicos como la comunidad ricotera.

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Pese al impacto de la pérdida, Los Fundamentalistas decidieron mantener el espectáculo. Según explicaron, el encuentro con el público representa una forma de atravesar colectivamente el dolor. “Juntarnos es lo único medianamente reparador”, sostuvieron en el comunicado, al justificar la decisión de subir al escenario en una jornada marcada por la tristeza.

Además, anunciaron que el recital será transmitido en vivo, una medida que no estaba contemplada originalmente. De esta manera, miles de seguidores podrán acompañar a distancia un show que inevitablemente estará atravesado por la figura y el legado del Indio.

“No va a ser fácil, tampoco va a ser el concierto que habíamos pensado”, reconocieron los músicos, anticipando una noche distinta, con un fuerte componente emocional y de homenaje.

El mensaje concluyó con una despedida directa y sentida hacia quien fue la voz de una de las bandas más influyentes de la historia del rock nacional: “Te amamos, Indio”.