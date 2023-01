Queda libre el joven que, drogado y alcoholizado, atropelló y mató a un hombre en Pocito

Posteriormente dejó el vehículo abandonado en un callejón en Ruta 40 y Calle 15 y sacó la chapa patente del auto, para esconderla en su domicilio. Por su parte la pareja del mismo, quien lo acompañaba al momento de la tragedia, salió a buscar atención médica por una tremenda crisis nerviosa, lo que motivo el arribo de personal policial.

En la investigación realizada por la UFI N°2 de Delitos Especiales arrojó que Vega conducía con 0.41 gramos de alcohol por litro de sangre al momento del choque. Y en el estudio de orina arrojó que tenía cocaína en sangre.

Bonomo en su apelación pidió que Vega quedará en libertad bajo medidas de coerción, las cuales ahora fueron impuestas por el juez de Impugnación. Kevin Elías Vega será investigado en libertad, pero no deberá entorpecer la investigación, deberá presentarse cada 10 días ante la OMA, no podrá salir de la provincia sin autorización previa, no podrá ingerir bebidas alcohólicas y estupefacientes y tendrá prohibido concurrir a reuniones nocturnas; todo por el plazo de 2 meses -tiempo que fue otorgado para la Investigación Penal Preparatoria-.