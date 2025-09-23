Policías de Pocito salvaron la vida de un bebé de 2 años con maniobras de RCP

Una rápida intervención de la Policía Comunal de Pocito evitó una tragedia en el barrio Las Pampas, donde un bebé de 2 años sufrió graves dificultades respiratorias y convulsiones.

El hecho comenzó cuando Rocío Quiroga , madre del menor, realizó un llamado al 911 alertando sobre la crítica situación de su hijo. Un móvil policial se dirigió inmediatamente al domicilio y, al arribar, los efectivos constataron que el niño no podía respirar con normalidad.

Ante la urgencia, los policías trasladaron al menor al Hospital Federico Cantoni, y durante el trayecto, la Cabo Daniela Verón le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), logrando estabilizarlo parcialmente.

Una vez en el hospital, los médicos confirmaron que el niño estaba sufriendo convulsiones, por lo que se decidió su traslado al Hospital Guillermo Rawson, donde recibió atención especializada y finalmente fue estabilizado, quedando fuera de peligro.