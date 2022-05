Pocito: su novia lo descubrió drogándose en el baño y él le dio una brutal golpiza

Carrizo y la mujer estaba juntos hace cinco años y tenían dos hijos en común. Ambos convivían en un domicilio de la calle Costa Canal, entre 16 y 17.

El pasado 20 de marzo, Carrizo y la víctima compartían una velada con un amigo de él y una prima de ella, en su domicilio. Cuando la mujer fue al baño descubrió al hombre tomando cocaína y esto desencadenó una pelea.

Carrizo esperó a que se fueran las visitas y comenzó con las agresiones hacia su mujer. "Quiero que te vas de mi casa", le dijo, y empezó a tirar todas las pertenencias de la víctima al medio de la calle.

La denunciante pudo salir y cuando quiso volver a entrar para sacar a sus hijos, Carrizo la tomó del cuello y quiso ahorcarla. Ella, pudo escapar empujándolo, sacó a los chicos y se fue de la vivienda. Un amigo que la vio en la calle la auxilió y juntos fueron a radicar la denuncia, que terminó en una pena de prisión condicional.

El 15 de abril, la mujer recibió un mensaje de su agresor en el que le decía que ya había sacado todas sus cosas del domicilio. Ella se dirigió al lugar y al llegar encontró a Carrizo adentro de la vivienda, listo para comenzar otra pelea violenta. "Sos una puta, una prostituta, usas a mis hijos como almohada", le dijo Carrizo al verla llegar.

Muy asustada, la joven intentó llamar al 911 y recibió otra amenaza: "Vos llamás a la Policía y yo te mato".

Según el relato de la denunciante, su ex estaba borracho y drogado, y peor se puso la cosa cuando se enteró que ella estaba embarazada de otro hombre. "No vas a tener ese hijo porque no es mío", la amenazó una vez más.

La chica pudo escapar e irse a la casa de su padre desde donde llamó a la Policía nuevamente.

Este miércoles, Juan Gabriel Carrizo fue condenado por amenazas, violación de domicilio y lesiones leves agravadas por el vínculo. La Justicia le dio seis meses de prisión efectiva pero como ya tenía una condena anterior, pasará 1 año en el Penal.