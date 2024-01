Pocito: mostrándole un arma, le dijo a un taxista que se fuera porque no tenían plata

El taxista tomo el viaje y llevó a una joven a Villa Nacusi Pocito . El viaje lo completó, la chica se bajó y el novio, Gonzalo Martín Zárate Núñez, se le apareció; y sin mediar palabras violentas, le mostró un arma y le dijo que se fuera porque no tenían plata y que pasara a la tarde para cobrar.

A pesar de la aprehensión, el taxista no quiso hacer la denuncia contra Zarate. La policía le explicó que podía denunciarlo por amenazas o intento de robo, pero este hombre dijo que no lo iba a denunciar porque Zarate no lo amenazó ni le robó alguna pertenencia.

De igual forma, Zarate quedó preso por el delito de tenencia ilegítima de arma de fuego, ya que le confiscaron un revolver calibre .22; que no tenía balas en su recámara. Este hecho ocurrió en la mañana de este domingo en Pocito.