Pedirán cambiar la carátula para que el empresario que atropelló y mató vaya a la cárcel

Si bien este sábado se llevó a cabo la audiencia de formalización en la Sala 5 de Tribunales, en la que el juez Gabriel Meglioli imputó por homicidio culposo agravado a Quinteros, la familia de la víctima pedirá que cambiar la carátula a homicidio simple. "Todos sabemos cómo funciona la Justicia en este país, que las leyes están dadas vueltas. El lunes tengo una reunión con nuestro abogado para hacer la querella porque si no estamos ahí presentes, la Justicia no hará nada y queremos que cambien la carátula", expresó el hombre.

Quinteros, quien se encuentra con prisión domiciliaria, manejaba con 1,45 gramos de alcohol por litro de sangre cuando atropelló a Andrea Jorquera y a su hermana Graciela. Según explicó el fiscal Iván Grassi, las mujeres circulaban en moto por el anillo interno de la Avenida Circunvalación. De un momento a otro, el Renault Clio conducido por el reconocido entrenador las atropelló por atrás. Andrea del Carmen perdió la vida en el acto, mientras que su hermana lucha por su vida internada en el Hospital Rawson, donde se encuentra en estado delicado.

"Más allá del dolor, solo lo dejo a la Justicia de Dios. Sólo le haría saber a Quinteros que le robó no solo la vida a ella, sino a mí y a toda su familia, porque le quitó la vida a una excelente persona, excelente madre y al ángel que me mandó Dios en esta vida. Ahora nos dejó sin nada. Lamentablemente tomar represalias contra él no nos va a devolver a mi gorda, solo quiero que se haga Justicia para que ella descanse en paz y para sus hijos", apuntó Alejandro.