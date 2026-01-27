miércoles 28 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Robo callejero

Otro conductor de una app de transporte fue golpeado y asaltado por tres ladrones en Pocito

Como otros hechos anteriores ocurrió en el interior del barrio Teresa de Calcuta. Pidieron un viaje y ahí lo emboscaron.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen iliustrativa

Imagen iliustrativa

Otra vez el barrio Teresa de Calcuta, en Pocito, fue escenario este lunes de un nuevo asalto contra un chofer de aplicaciones. Un motociclista de una app de transporte fue a buscar a un pasajero a esa zona y terminó siendo víctima de la emboscada de tres ladrones que lo golpearon, lo hirieron con un arma blanca y le robaron todas sus pertenencias.

Lee además
Imagen ilustrativa
Atraco callejero

Otro chofer de moto DiDi fue a Rawson a buscar un pasaje, pero terminó asaltado y a pie
Imagen ilustrativa.
Atraco callejero

Simuló ser pasajero y, junto a un cómplice, asaltó a un chofer de moto DiDi en Rawson

El violento episodio ocurrió alrededor de las 16 de este lunes, cuando Miguel Chavero, de 41 años, recibió un pedido de viaje a través de la aplicación. El motociclista llegó hasta la intersección de las calles Constitución y Proyectada, en el interior del barrio Teresa de Calcuta, y ahí empezó su pesadilla.

Al llegar al lugar fue abordado por tres desconocidos que lo rodearon y lo amenazaron con armas blancas. Uno de los sujetos hasta le dio un puntazo en la pierna derecha. En esos instantes también lo tiraron al piso y lo golpearon.

Los delincuentes escaparon con su motocicleta Zanella RX 150 cc. También le sustrajeron el casco, la riñonera que contenía un teléfono celular, una billetera con documentación personal, 30 mil pesos en efectivo y las llaves de su vivienda, señalaron fuentes policiales.

Tras el ataque, la víctima corrió a pedir ayuda a la Unidad Operativa Teresa de Calcuta y luego radicó la denuncia en la Subcomisaría Buenaventura Luna. La investigación quedó a cargo de la UFI de Delitos contra la Propiedad.

Temas
Seguí leyendo

Admitieron que secuestraron a sus cuatro hijos en Santa Lucía y los condenaron: no podrán acercarse a ellos

Descubren un robo hormiga en un negocio de Pocito y apuntan a un empleado desleal

Está en el penal por abuso sexual y solicitó modificar el régimen de visitas para ver a su pareja

Tras la detención del presunto tío abusador, hubo una violenta gresca en Rawson

Rompió el silencio el empresario sanjuanino detenido en Mendoza acusado de estafar a egresados

Delincuentes escapaban de la policía y abandonaron la moto tras una caída

Detuvieron en Pocito a un hombre denunciado por abusar a dos niñas

Atrapan en Capital a un mendocino acusado de propinarle un hachazo en la cabeza a un hombre

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
tras las masivas denuncias de estafa contra branka motors, allanan otra concesionaria y secuestran dos motos
En Capital

Tras las masivas denuncias de estafa contra Branka Motors, allanan otra concesionaria y secuestran dos motos

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

La licenciada Silvana Garibaldi perdió la vida en una cascada del Parque Nacional Nahuel Huapi
Tragedia en Bariloche

La licenciada Silvana Garibaldi perdió la vida en una cascada del Parque Nacional Nahuel Huapi

El sanjuanino detenido el miércoles pasado. Roberto Castro Rojas ya había estado preso por otro resonante caso de tráfico de droga.
Impactante revelación

Uno de los sanjuaninos presos por los 64 kilos de cocaína purgó condena por el tráfico de 784 kilos de marihuana

Tras las masivas denuncias de estafa contra Branka Motors, allanan otra concesionaria y secuestran dos motos
En Capital

Tras las masivas denuncias de estafa contra Branka Motors, allanan otra concesionaria y secuestran dos motos

Montuva, arrasado: montañas de barro dentro del salón de eventos. La creciente se llevó muebles, alambrados y deformó por completo el terreno del predio en Zonda. video
Creciente histórica

La noche en la que el agua y el barro lo cambiaron todo: dos testimonios desde la tragedia en Zonda

Nuevo alerta por granizo y ráfagas de hasta 90 km/h: ¿cuáles serían los departamentos de San Juan afectados?
Pronóstico

Nuevo alerta por granizo y ráfagas de hasta 90 km/h: ¿cuáles serían los departamentos de San Juan afectados?

Te Puede Interesar

Admitieron que secuestraron a sus cuatro hijos en Santa Lucía y los condenaron: no podrán acercarse a ellos
UFI CAVIG

Admitieron que secuestraron a sus cuatro hijos en Santa Lucía y los condenaron: no podrán acercarse a ellos

Por Redacción Tiempo de San Juan
Cambio drástico en la Etapa 5: el pelotón no irá a Punta Negra y sólo recorrerá el Dique de Ullum
Vuelta a San Juan

Cambio drástico en la Etapa 5: el pelotón no irá a Punta Negra y sólo recorrerá el Dique de Ullum

El después de la creciente: restos de embarcaciones y sedimentos acumulados marcan el impacto del temporal en los paradores del dique Punta Negra. video
Recorrida de Tiempo de San Juan

La creciente en el dique Punta Negra: así quedaron los paradores del dique

Descubren un robo hormiga en un negocio de Pocito y apuntan a un empleado desleal
Sustracción de mercadería

Descubren un robo hormiga en un negocio de Pocito y apuntan a un empleado desleal

Atrasan y generan violencia: periodistas sanjuaninas salieron al cruce de las polémicas declaraciones de Horacio Pagani
Opiniones

"Atrasan y generan violencia": periodistas sanjuaninas salieron al cruce de las polémicas declaraciones de Horacio Pagani