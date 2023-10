Muerte en el barrio Profesional: afirman que el menor no había consumido alcohol y buscarán bajar la imputación

“Los actos de Gobierno deben ser públicos, más allá que haya una intervención de un menor, no hay secreto de sumario. Por eso, estoy en condiciones de adelantar tanto el examen de alcoholemia como el de toxicología que le hicieron al menor después del hecho, dieron negativo. Es decir, al momento del hecho no había consumido alcohol ni estupefacientes”, afirmó el abogado Nasser Usair en diálogo con Estación Claridad, haciendo referencia a la postura de la Justicia de no dar a conocer detalles del hecho.

En cuanto a los trascendidos que indican que el conductor habría estado realizando picadas o realizando el brutal reto conocido como “desafío del gatillo”, en el que dos vehículos que van a alta velocidad y en sentido contrario, se tienen que esquivar; el abogado aseguró que no hay pruebas. “Esos son dichos que no son comprobables en la escena del hecho. Te puedo asegurar que esa versión no está acreditada en la causa hasta el momento. Casualmente, los testigos que ya han declarado, más lo que van a declarar el jueves en la mañana manifiestan que este joven estuvo en la fiesta, se iba retirando y a los minutos sucede esto. Por lo tanto, no podría estar picando. Pero son teorías que van a ser confirmadas o no por las testimoniales y sobre todo por los videos, que hablan por sí solos”, afirmó Usair.

Y agregó: “Hay como 5 videos y los he visto a casi todos. Si bien habrá que analizarlos en profundidad, en un primer momento no se puede ver que este menor haya desarrollado una velocidad alta o haya estado picando”.

En cuanto a la imputación de homicidio simple impuesta a su defendido, que fue ingresado al Instituto Nazario Benavídez, el abogado aseguró que, “creo que la calificación legal que se le imputa es excesiva y es errónea. Yo voy a presentar material probatorio para que sea recalificado como homicidio culposo. Porque, además, existe el homicidio culposo por conducción imprudente, que contempla los casos de picadas o similares, o sea, no cabría la calificación de homicidio simple. Trataré de demostrar estos hechos para que se ajuste la calificación”.

Declaraciones

En medio de la investigación, la jueza María Julia Camus, a cargo del Segundo Juzgado Penal de la Niñez sobre el que recayó el caso, afirmó que ayer se tomó declaración a dos mayores que fueron testigos y que hoy se presentará uno más.

En tanto que, mañana jueves será una jornada clave porque se espera que declaren las amigas de Lucía, que estaban con ella durante el siniestro. Según detalló la magistrada en diálogo con radio Sarmiento, las tres prestarán declaración en Anivi, debido a que son menores.

La jueza aseguró además que se tomará declaración al personal de Criminalística, a los médicos y “a todas las personas que puedan aportar algo en el proceso”.