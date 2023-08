Monóxido de carbono fatal: las numerosas víctimas sanjuaninas de la "muerte silenciosa"

image.png

Familias destrozadas, la pregunta de cómo ocurrió y la escena desoladora que se repite

En el 2018 una familia de 25 de Mayo perdió a un integrante después de intoxicarse con monóxido de carbono en la casa que habitaban en aquel departamento. El hecho sucedió pasada las 3 de la madrugada y terminó con el deceso de una niña de 10 años llamada Julieta Mariño. En tanto que su hermano Sergio, de 8 años en ese entonces, quedó en un delicado estado de salud por varios meses y estuvo internado en terapia. En el hospital tuvo respirador mecánico, pasó por terapia intermedia pediátrica y llegó a estar en el área de los pacientes críticos. Luego comenzó a mostrar mejorías y con el tiempo fue recuperándose.

image.png

Ese mismo año hubo un caso que conmocionó a los sanjuaninos por la muerte de un matrimonio joven y su bebé que vivían en San Luis. Se trató de Sebastián Vega, de 26 años, sanjuanino; su mujer, Adriana Micaela Lucero de 23 y su pequeña hija de un año. Todos fueron hallados sin vida en una casa ubicada en el barrio José Hernández de la capital puntana. Fue una vecina que denunció el hecho porque sentía un fuerte olor a gas. La policía entró a la casa 48 horas después de sucedido los decesos y en un principio se investigó un presunto crimen. Pero al comprobar que no tenían lesiones físicas, y por los resultados de la autopsia, descubrieron que el matrimonio perdió la vida por haber inhalado monóxido de carbono por el mal funcionamiento de un calefón del departamento en que vivían.

image.png

En el 2019 una mujer de Capital perdió la vida por el mismo motivo y otra quedó internada. Esta vez el hecho sucedió durante la siesta del domingo 26 de mayo en calle Suipacha a metros de Ignacio de la Rosa. Allí fue comisionado el persona de Comisaría 4° donde se constató el fallecimiento de una joven llamada Deolina del Valle Paredes (24), que trabajaba como empleada doméstica en la casa de Érica Pujando de 38 años. Esta última fue trasladada al hospital bajo un estado de intoxicación tan alto que todos sus músculos estaban entumecidos y adormecidos por la intoxicación con monóxido de carbono. El deceso se habría producido porque en la casa había una instalación de gas sin habilitación ya que la vivienda no contaba con ninguna de las exigencias vigentes por Ecogas. La hipótesis se basa en que no había ventilación en la casa, la cocina no tenía campana, las rejillas de ventilación obligatorias estaban obstruidas con diarios, y el único calefactor de la casa no era tiro balanceado es decir que no tenía ventilación hacia el exterior.

En Septiembre del 2022 , San Juan quedó conmocionada por la muerte de una mujer de 32 años y su bebé de 2. Los vecinos del Barrio 23 de Mayo aún se encuentran sorprendidos con lo que le pasó a una “querida y ejemplar madre”, conocida por todo el vecindario. Por consecuencia, murieron María Alejandra Villegas (32) y su hijo Vitto Giovanni Prado Villegas (2)

image.png

Según pudo saber este medio, todo indica que Alejandra le llamó a Leonardo diciendo que el pequeño estaba descompuesto, por eso él acudió a la casa Al llegar al domicilio y no recibir respuesta, le habría pedido permiso a los vecinos para entrar por los fondos, cuando ingresó al departamento se encontró con la penosa imagen.

El hecho más reciente fue en julio del corriente 2023, en un domicilio de calle Pública s/n en el departamento Sarmiento, donde María Beatriz Codosea, de 66 años, estaba con Ramón Suárez, de 75 años. La mujer murió en Pedernal a 5 días de cumplir años. El hombre, que padece movilidad reducida, y fue su acompañante terapéutico, llamado Sergio Lara, quien entró al domicilio y encontró al matrimonio descompuesto.

Suárez estaba recostado en la cama vomitando y María Beatriz yacía inmóvil al lado.

image.png

Cómo prevenir en casa, síntomas de una posible intoxicación y las recomendaciones a tener en cuenta:

Los síntomas de intoxicación:

Dolor de cabeza

Sensación de mareo y/o desmayo

Falta de aire

Náusea y/o vómitos

Decaimiento, falta de fuerza, somnolencia

Ante la aparición de ellos salir al aire libre, ventilar el hogar y ir al centro de salud más cercano. Tener en cuenta que, al monóxido de carbono se lo llama el asesino invisible porque:

No tiene olor

No tiene color

No tiene sabor

No irrita los ojos ni la nariz

Recomendaciones: