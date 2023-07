Llegó el frío y estas son las recomendaciones para evitar intoxicaciones con monóxido de carbono

Desde Salud Pública, como cada año, advierten sobre las precauciones que hay que tener en cuenta para calentar los ambientes de tu hogar.

Los seres humanos y animales constituyen los dos grupos más vulnerables ante la presencia del monóxido de carbono. El titular de Medicina Sanitaria del Ministerio de Salud Pública, Dr. Roque Elizondo, explicó que este gas altamente tóxico y letal “ingresa al organismo a través de los pulmones y desde allí pasa a la sangre ocupando el lugar del oxígeno, reduciendo la capacidad para transportar a éste en sangre y hace que las células no puedan utilizar el oxígeno que les llega, la falta de oxígeno afecta principalmente al cerebro y al corazón”.

La incorrecta combustión de artefactos que contengan carbono: gas, petróleo y sus derivados kerosén, nafta, madera, plásticos, carbón, etc, y en un ambiente con escasa concentración de oxigeno constituye un peligro mortal para las personas y animales. Puesto que el gas se caracteriza por no tener olor tampoco produce irritación ocular lo que favorece que la persona no se percate que lo está inhalando y por ende intoxicándose.

Sin embargo, hay una serie de síntomas como dolor de cabeza, falta de aire, nauseas/ vómitos, decaimiento, sueño que advierte que el paciente puedes estar intoxicado y peligrando su vida, debiendo concurrir al centro de salud más cercano para su atención.

Para prevenir