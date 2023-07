Detectores de monóxido de carbono: cómo funcionan y cuánto valen en San Juan

A finales de la semana pasada, una mujer falleció en Sarmiento luego de intoxicarse con monóxido de carbono en su hogar. Días antes, una mujer y sus cuatro hijos debieron ser hospitalizados por el mismo motivo. Y es que, si bien las autoridades advierten sobre los recaudos que se debe tomar cada vez que llega el invierno para evitar este tipo de accidentes, el monóxido de carbono es considerado un asesino silencioso porque aquel que lo inhala no se llega a dar cuenta. Se trata de un gas que carece de olor y de color, y que puede provocar la muerte humana. En ese contexto, resultan funcionales los detectores de monóxido de carbono, que registran los niveles de este gas y se encienden como una alarma cuando hay peligro.

En la casa de electrónica Fase Electricidad, por ejemplo, tienen en stock un aparato que funciona a pilas, con display de incorporado que indica los niveles de gas que detecta y una alarma sonora que se enciende en caso de detectar peligro. En este caso, el valor ronda los $30.000.

En tanto que, desde Trielec, informaron que, tienen un aparato de características similares. En este caso, el valor es de $33.910.

Mientras que, en Frávega, se puede adquirir un detector dual que, además de monóxido de carbono detecta fugas de gas natural y vale $63.114.

Opciones más baratas se pueden adquirir a través de la compra por Internet, donde se consiguen detectores que poseen alarma, pero no pantalla digital. En estos casos, los precios varían entre los $5.000 y los $6.000.

Las claves a tener en cuenta a la hora de adquirir un detector de monóxido de carbono:

1- Cuándo es necesario el detector de monóxido: la adquisición de un detector de monóxido es importante cuando en las viviendas hay aparatos a gas, como por ejemplo, aparatos de calefacción, calentadores de gas, calderas o estufas de leña.

2- Cómo funcionan: cuando los sensores detectan un aumento del monóxido que pueda ser peligroso, dispara una alarma para avisar del peligro. Para su instalación basta con ubicarlo en la habitación que desea proteger. Cada dispositivo tiene un alcance entre 50 y 100 metros cuadrados, por lo que, según la cantidad de ambientes y disposición del domicilio, será la cantidad de detectores que se deben instalar.

3- Cómo se instala el detector de monóxido: para instalar estos detectores no hace falta que sea un gasista matriculado, sino que el mismo usuario puedo hacerlo, con pasos muy sencillos.

- Se necesita un destornillador, un lápiz, una cinta métrica y un tomacorriente cercano a donde se vaya a colocar el aparato.

- Se debe colocar el aparato a más de 1,8 m de distancia horizontal del artefacto alimentado a gas más cercano. Y entre 15 y 30 cm del punto más alto del techo.

- Una vez definido el lugar de instalación, es necesario realizar los agujeros en la pared en las medidas indicadas y colocar los tarugos; fijar el soporte con los tornillos a la pared y colocar el detector. Luego deberá enchufar la fuente al tomacorriente y conectar el dispositivo. La luz verde debe permanecer siempre encendida.

4- Datos importantes

- El aparato no debe ser instalado sobre un artefacto de gas.

- Tampoco debe colocarse en exteriores ni donde haya corriente de aire.

- No debe quedar obstruido del flujo del aire por muebles ni cortinas.

- No debe ubicarse en lugares donde la temperatura pueda estar por debajo de los 0° C ni por encima de los 40° C.

5- Otras recomendaciones para evitar accidentes con monóxido de carbono

- No dejes braseros, estufas ni otros artefactos para calefaccionar encendidos durante la noche.

-Ventilá siempre los ambientes.

-Evitá instalar estufas o calefones eléctricos en baños o dormitorios. Es recomendable utilizar artefactos de tiro balanceado.

-En lo posible, no utilices la cocina para calentar ambientes, pero si lo haces verifica que la llama sea azul.

-Controlá que los conductos de chimeneas, estufas o rejillas de ventilación no se encuentren obstruidos.

-No es recomendable pero, si usás braseros, encendé totalmente el carbón o leña y apagalos fuera de la casa.

-Las reparaciones de los artefactos deben ser realizadas por un gasista matriculado.