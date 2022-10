Megajuicio por expropiaciones: dos imputados pretenden quedar sin antecedentes penales

Desde Fiscalía Tras la denuncia de la OSP contra Garder, no descartan un error administrativo

2c0d10bd-d902-4f3f-8a75-acbc66caaca4.jpg

En ese sentido, se estima que una vez realizado el planteo de los abogados, el tribunal integrado por Silvina Rosso de Balanza (presidenta), Martín Heredia Zaldo y Matías Parrón le correrá vista al fiscal Daniel Galvani, quien deberá analizar la presentación y luego ofrecer su opinión a las autoridades. El punto interesante es que, en este caso, la opinión del Ministerio Público es vinculante para el tribunal.

Entre las posibilidades, las fuentes señalaron que dos cosas podrían suceder. Una es que los jueces acepten el ofrecimiento de probation y otra es que lo rechacen por considerarlo extemporáneo o inadmisible.

535727d4-c03a-43d5-9951-02da6cd9e79c.jpg

Las fuentes especializadas explicaron que la propuesta de suspensión de juicio a prueba corre con altas chances de ser descartada, ya que podría considerarse una presentación fuera de término. Es que la oportunidad para hacer el planteo, según detallaron, era dentro de los 10 días una vez fijada la fecha del inicio del juicio.

Videla y Quiroga son dos de los tres peritos que citaba Santiago Graffigna, quien está sospechado de encabezar la presunta asociación ilícita por inflar los precios de terrenos expropiados por el Estado. Entre las principales sospechas, una de ellas recae en los sobreprecios de los terrenos expropiados en Cuesta del Viento, el Parque de Mayo y el Canal Benavídez.

Además de quienes buscan una salida alternativa, los procesados en esta causa son Graffigna (el abogado procesado como jefe de la asociación ilícita), Ana María Melvin (ingeniera agrimensora, perito de Fiscalía de Estado), Carlos Macchi (juez destituido por este escándalo), el abogado y socio de la asociación ilícita Horacio Alday, la ex jueza Rosalba Marún (ya fallecida), el tercer peritos Víctor Hugo Bustos, el ex fiscal de Estado, Mario Díaz, el exempleado de la Dirección de Recursos Energéticos, Néstor Adán Ruiz, y los ex integrantes del Tribunal de Tasaciones Julio César Fernández, José Moreno, Adolfo Cravero y Eduardo Olivera. Serán defendidos por diez abogados.