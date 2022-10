Histórico: comenzó el megajuicio por expropiaciones y pidieron la detención de uno de los imputados

Olivera había declarado que vivía en un departamento de Capital ubicado por calle Balaguer . Cuando los efectivos fueron a buscarlo, este no estaba. Una mujer que vive en ese departamento le dijo a los efectivos que no vivía ahí hace 10 años.

El defensor oficial, Marcelo Salinas, presentó al tribunal un certificado médico. Pero esta documentación no fue suficiente para la presidenta y pidió que este hombre sea detenido. El pedido fue tanto para la policía provincial como federal. Además el letrado no dio a conocer nunca el lugar donde vive su defendido Olivera.

El inicio del histórico juicio comenzó con la lectura del requerimiento fiscal por parte del secretario del juzgado. La misma se estima que se extienda este miércoles, viernes y parte de la semana que viene.

Los procesados en esta causa son: Santiago Graffigna (el abogado procesado como jefe de la asociación ilícita), Ana María Melvin (ingeniera, perito de Fiscalía de Estado), Carlos Macchi (juez destituido por este escándalo), el abogado y socio de la asociación ilícita Horacio Alday, la ex jueza Rosalba Marún (ya fallecida) y tres peritos que citaba Graffigna: Fernando Videla, Juan Pablo Quiroga y Víctor Hugo Bustos, el ex fiscal de Estado, Mario Díaz, el exempleado de la Dirección de Recursos Energéticos, Néstor Adán Ruiz, y los ex integrantes del Tribunal de Tasaciones Julio César Fernández, José Moreno, Adolfo Cravero y Eduardo Olivera. Serán defendidos por diez abogados.

"En estos 12 años me han rechazado 1200 fojas cómo prueba. Actúe conforme a derecho. Entiendo que el tribunal no es parcial y está tranquilo porque actuó bien", expresó Santiago Graffigna antes del inicio del juicio.

En desarrollo.-