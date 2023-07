Marcha en Tribunales por "Aleh", el delivery que murió atropellado en el Barrio Bancario

Los investigadores del episodio que terminó con la vida del chico que trabajaba como repartidor, cuando chocó con su motocicleta Zanella 110cc, señalaron que el conductor no presentaba alcohol en sangre al momento del siniestro, ni tampoco rastros de haber consumido estupefacientes.

Tal y como lo señaló fiscalía, por no contar con antecedentes penales y además prestar asistencia a la víctima segundos después del incidente, se resolvió dejarlo en libertad con la promesa de no obstaculizar el proceso, de estar a disposición de las autoridades y de no salir del país o la provincia, sin previa autorización del juez.

Cómo fue el siniestro

El siniestro ocurrió a la 1:57 horas del sábado 15 de julio, en la esquina de calle Victoria y Brasil, en el interior del Barrio Bancario. Los vehículos protagonistas fueron una camioneta Toyota Hilux SW4, conducida por Germán Oñas, y una moto Zanella 110cc, en la que viajaba Alexander Alfredo Scafide Vera (19).

Según la mecánica del siniestro, una persona que iba como acompañante en la camioneta dijo que la moto circulaba de Sur a Norte por calle Victoria y que la camioneta lo hacía de Oeste a Este por Brasil.

El joven motociclista estuvo vivo por unos minutos pero falleció minutos más tarde.