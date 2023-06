Los 3 hallazgos de la inspección en la parroquia de Valle Fértil que complican al cura Walter Bustos

En esa inspección que fue coordinada por la ayudante fiscal Verónica Recio, según señalaron fuentes allegadas, los investigadores encontraron coincidencias con el relato que proporcionó el denunciante sobre la disposición del lugar, que dan cuenta de las veces que el chico estuvo dentro de ese sitio.

Entre ellas, se destacan los ingresos independientes que el lugar tiene; las habitaciones que están desocupadas y que no son donde duermen los curas; y los sillones de grandes dimensiones que se ubican dentro de las mismas. Esos elementos, para el Ministerio Público resultan de vital importancia porque son una constatación de los dichos de la presunta víctima, que describió dónde y cómo sucedieron los encuentros entre el menor y el religioso. En ese sentido, esas 3 coincidencias le dan fuerza al testimonio y le dan verosimilitud a lo expuesto.

En su declaración, el joven que sufrió supuestos abusos de parte de Bustos contó que al sitio entraba sin ser visto, dado que había accesos independientes, además del principal, y que las relaciones sexuales que mantuvo con él fueron en un cuarto ubicado al lado de donde descansaba Bustos, que normalmente se hallaba vacío y era utilizado por los huéspedes.

No obstante, para la defensa del cura representada por Sandra Leveque, tales detalles no serían determinantes para la instrucción del caso, puesto que argumentó que el denunciante conocía el lugar como la palma de su mano por sus actividades dentro de la Iglesia. Incluso, por esa misma razón fue que la abogada decidió no estar presente en el desarrollo de la medida porque no era de su interés. "Sabemos que el denunciante conoce el lugar, por lo tanto cualquier descripción es irrelevante", indicó.

Si bien en un principio se especulaba con que el denunciante pudiera estar presente durante la inspección, fuentes judiciales revelaron que se decidió que no acudiera para no revictimizarlo y exponerlo a una situación que fuera perjudicial para él. Es que regresar al sitio donde se convirtió presuntamente en víctima podría resultar dañino, señalaron.

Otras fuentes le contaron a este diario que el chico que denunció el hecho y que vive en otra provincia sí se encontraba en el Valle, aunque en el domicilio de su familia. Allí también se hicieron trabajos de la justicia, a través de una perito que hizo una evaluación socioambiental. "El domicilio es a unas pocas cuadras de la Iglesia", dijeron aunque no se conocieron más datos en orden de proteger la identidad del denunciante.

Bustos se presentó el miércoles frente al juez de Garantías Diego Manuel Sanz, quien le denegó la oportunidad de recuperar la libertad y le extendió la prisión domiciliaria por dos meses, con el objetivo de no entorpecer la investigación, entre otros argumentos.