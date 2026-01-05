lunes 5 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Policiales

Lo condenaron por arrancar el canasto de basura de una casa de Chimbas

El hecho fue descubierto por un vecino del Barrio Canal Isla. El acusado deberá cumplir tareas comunitarias, pagar una reparación simbólica y respetar estrictas medidas de conducta.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa.

Imagen ilustrativa.

Un insólito intento de robo ocurrido el 2 de enero, alrededor de las 15.20, en el Barrio Canal Isla, en Chimbas, terminó con una resolución judicial que evitó el juicio oral. El acusado, identificado como Alberto Carpio, fue sorprendido cuando intentaba llevarse un canasto de basura y finalmente recibió una suspensión de juicio a prueba por el término de un año.

Lee además
tres autos terminaron muy danados tras un choque en avenida rawson: las imagenes
En Capital

Tres autos terminaron muy dañados tras un choque en Avenida Rawson: las imágenes
Imagen ilustrativa
Resolución

Una pareja unida en el amor y la delincuencia fue juzgada en Flagrancia por robar en Capital

Según fuentes policiales, el hombre llegó al domicilio junto a otro sujeto que logró huir del lugar. Ambos arrancaron con fuerza un canasto de basura que se encontraba adherido al suelo. La maniobra fue advertida por un vecino del frente, quien los interceptó y les preguntó qué estaban haciendo.

Los sospechosos aseguraron contar con autorización de la dueña del inmueble, pero al ser consultada, la mujer negó haber dado permiso alguno y afirmó no conocer a los sujetos. Ante esta situación, el vecino logró retener a uno de ellos, mientras que el cómplice escapó. La propietaria dio aviso al 911 y personal policial se presentó en el lugar para formalizar la aprehensión civil.

Tras el avance de la causa, la Justicia resolvió otorgar la probation bajo estrictas condiciones. El imputado deberá cumplir 90 horas de trabajo no remunerado en un plazo de nueve meses, abonar una reparación simbólica de $25.000 a favor de la víctima y respetar medidas de conducta que incluyen la prohibición de cualquier tipo de contacto, de acercamiento a la damnificada y de realizar actos molestos o perturbadores durante el período de prueba

Seguí leyendo

Sanjuaninos pagaron $3.000.000 por unas vacaciones soñadas y días antes les dijeron: "No van a viajar"

"Qué te perseguís tanto": le robaron a dos hermanos en la Plaza de Villa Krause, fueron detenidos y uno de ellos pasará 46 días en la cárcel

Le dieron probation por golpear con un candado a un policía y se salvó de una denuncia por violencia de género

Video: chocó a una moto en Rivadavia, se quejó del daño del auto y escapó

Plaza La Joroba: el conductor que atropelló y mató a un anciano, por ahora, no será imputado

Mecheras de Caucete evitaron la cárcel y tendrán que realizar trabajos comunitarios

Dos meses de preventiva para el sujeto que estuvo tres meses prófugo tras un tiroteo vecinal en Chimbas

Una bicicleta, una PlayStation y dos caniches, el botín de un ladrón de Albardón

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
este es el tarta, el presunto pistolero que dejo al borde de la muerte a otro joven en una gresca en pocito
Intensa búsqueda

Este es el "Tarta", el presunto pistolero que dejó al borde de la muerte a otro joven en una gresca en Pocito

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Barrio Las Pampas, Pocito. Imagen ilustrativa
Sus identidades

Quiénes son los protagonistas y cuál es el origen de la violenta pelea en Pocito: un hombre lucha por su vida

Imagen ilustrativa.
Mercado inmobiliario

Cuánto cuestan los terrenos en San Juan y cómo evitar estafas

Este es el Tarta, el presunto pistolero que dejó al borde de la muerte a otro joven en una gresca en Pocito
Intensa búsqueda

Este es el "Tarta", el presunto pistolero que dejó al borde de la muerte a otro joven en una gresca en Pocito

Así se entregó el Tarta Arancibia, uno de los acusados de balear y dejar al borde de la muerte a un hombre en Pocito
Las fotos

Así se entregó el "Tarta" Arancibia, uno de los acusados de balear y dejar al borde de la muerte a un hombre en Pocito

Un camionero atropelló a un policía y protagonizó una persecución de película de más de 80 kilómetros
Momentos de tensión

Un camionero atropelló a un policía y protagonizó una persecución de película de más de 80 kilómetros

Te Puede Interesar

Arrancó el éxodo sanjuanino a La Serena: hasta 100 autos por hora en el Paso de Agua Negra
Tiempo en Chile

Arrancó el "éxodo" sanjuanino a La Serena: hasta 100 autos por hora en el Paso de Agua Negra

Por Redacción Tiempo de San Juan
Era Martos, día I: con Borgogno, el Pulpito y doce pibes de la cantera, San Martín arrancó la pretemporada en Concepción
Operativo retorno

Era Martos, día I: con Borgogno, el Pulpito y doce pibes de la cantera, San Martín arrancó la pretemporada en Concepción

El comercio de San Juan, conforme con los Reyes Magos: confirmaron un balance positivo tras las compras de última hora
¡Preparen el pastito y el agua!

El comercio de San Juan, conforme con los Reyes Magos: confirmaron un balance positivo tras las compras de última hora

Tres autos terminaron muy dañados tras un choque en Avenida Rawson: las imágenes
En Capital

Tres autos terminaron muy dañados tras un choque en Avenida Rawson: las imágenes

Sanjuaninos pagaron $3.000.000 por unas vacaciones soñadas y días antes les dijeron: No van a viajar
Terrible

Sanjuaninos pagaron $3.000.000 por unas vacaciones soñadas y días antes les dijeron: "No van a viajar"