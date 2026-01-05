Lo condenaron por arrancar el canasto de basura de una casa de Chimbas

Un insólito intento de robo ocurrido el 2 de enero, alrededor de las 15.20, en el Barrio Canal Isla, en Chimbas, terminó con una resolución judicial que evitó el juicio oral. El acusado, identificado como Alberto Carpio, fue sorprendido cuando intentaba llevarse un canasto de basura y finalmente recibió una suspensión de juicio a prueba por el término de un año.

Según fuentes policiales, el hombre llegó al domicilio junto a otro sujeto que logró huir del lugar. Ambos arrancaron con fuerza un canasto de basura que se encontraba adherido al suelo. La maniobra fue advertida por un vecino del frente, quien los interceptó y les preguntó qué estaban haciendo.

Los sospechosos aseguraron contar con autorización de la dueña del inmueble, pero al ser consultada, la mujer negó haber dado permiso alguno y afirmó no conocer a los sujetos. Ante esta situación, el vecino logró retener a uno de ellos, mientras que el cómplice escapó. La propietaria dio aviso al 911 y personal policial se presentó en el lugar para formalizar la aprehensión civil.

Tras el avance de la causa, la Justicia resolvió otorgar la probation bajo estrictas condiciones. El imputado deberá cumplir 90 horas de trabajo no remunerado en un plazo de nueve meses, abonar una reparación simbólica de $25.000 a favor de la víctima y respetar medidas de conducta que incluyen la prohibición de cualquier tipo de contacto, de acercamiento a la damnificada y de realizar actos molestos o perturbadores durante el período de prueba