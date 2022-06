Les sacan $400.000 a jubilados sanjuaninos: "Me dejaron con 0.05 pesos en mis cuentas"

De un día para otro, así desapareció el dinero de las cuentas de una pareja de jubilados sanjuaninos que no quisieron dar su nombre por seguridad. Tenían cerca de $ 400.000 entre plata argentina y dólares y de un momento a otro no estaban. Cuando la víctima quiso ir a comprar al súper, le dijeron “no tiene fondos”. Se fijó personalmente y así era, se la habían vaciado: “Me dejaron con 0.05 pesos en mis cuentas” , manifestó a Tiempo de San Juan la damnificada.

La damnificada está convencida de que ha sido robada y que el o los responsables son los del banco donde mueve el dinero , sucursal Supervielle, Además jura que ambos jubilados no han sido víctima de estafadores. Nunca se ha comunicado con nadie desconocido y tampoco ha recibido llamados raros. “No he recibido llamados de otras personas soy cuidadosa. No he dado datos nunca a nadie” , relató.

La jubilada cuando se dio cuenta que fue víctima de ladrones cuando fue a comprar al mercado. “Fui a hacer unas compras y me dicen ‘no tiene nada’". Cuando se fijo en el Home Banking si tenía dinero encontró en su cuenta de pesos argentinos y dólares 0.05 pesos; misma situación que su marido.

La mujer se dirigió con su hijo al banco y dice que el gerente los atendió, pero que no les dio soluciones y manifestó que este hombre no la miró ni a los ojos.

“Es un robo alevoso, me sacaron todo”, manifestó la damnificada. Y además comentó que fue directamente a la Central de Policía a radicar la denuncia de su caso.

Cuando estaba en su casa, le llegó un llamado de Correos OCA y le dijeron que había llegado una tarjeta de débito para ambos jubilados del banco ‘ITAU’”. Cuando se empezó a fijar por internet confirmó que este banco ITAU es digital y que no tiene sede en San Juan.

Con el pasar del tiempo se pudo saber que ocurrió algo raro en su cuenta de mail (que la víctima dice que no está asociada al banco) un tal Braian Balmaceda hizo la transacción de dinero para pasarlo a otra cuenta de este banco ITAU.

La única solución próxima que tiene la víctima es que recién el próximo 21 de junio tendrá una audiencia con Defensa al consumidor.

Ahora ella está con las cuentas bloqueadas y sin un peso. “Cuando me entero que he cobrado voy al instante a sacar el dinero porque tengo miedo de que me lo saquen” dijo la damnificada.

"Tengo miedo. Y el gerente del banco me dijo que la entidad para este tipo de casos y hay un seguro para que te lo devuelvan. Después me dijo una amiga que eso es mentira".

La jubilada expresó finalmente: “Soy una pobre jubilada, ¿cómo llegan a saber todo? Fue una sorpresa mayúscula me dejaron sin nada”. Además alertó a todos los jubilados de la provincia para que no pasen por la misma situación.