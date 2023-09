Le secuestran a un camionero 2.400kg en metales y placas con la inscripción "Centro Cívico" y "Poder Judicial"

Personal de Seguridad Vial del D-7 de la provincia secuestró un camión en el Control El Encón, en 25 de Mayo, que era conducido por un hombre de apellido Silvera oriundo de Salta. La retención en un primer momento fue porque el camionero no tenía la documentación correspondiente para transportar material no ferroso, ya que él no dijo que tenía esta carga.