Le robaron la rueda del auto en el estacionamiento de un reconocido super sanjuanino

Por otro lado, la mujer denunció que desde el supermercado no le dieron respuesta, ni siquiera le dejaron ver las cámaras de seguridad.

"Llamamos al señor de seguridad y nos dijo que el no había visto nada pero que su compañero del turno anterior vio el auto así y que no podían hacer nada. Llamamos a la policía nos tomaron la denuncia. Los de seguridad no los dejaron ver las cámaras de seguridad. Y luego tuvimos que ir a la comisaría otra ver hacer la denuncia... Está mañana fuimos al súper mercado y nos dijeron que ellos no se hacen cargo de los daños. La verdad que no entiendo para que tiene seguridad tanta cámara... Osea si el robo paso hay adentro ellos deberían hacerse cargo", finalizó.