Le hackearon la cuenta de Facebook a un conocido periodista sanjuanino y piden dinero a su nombre

numero.jpg El número de celular desde el que estafan.

"Hola queridos amigos quiero comunicarles que me han hackeado mi cuenta de Facebook y Messenger, y usurpando mi nombre están comprando y vendiendo dólares, y claramente no soy yo. Tampoco estoy pidiendo plata para que se me envíe por mercado pago. Primero porque no tengo mercado pago y segundo porque no me manejo con ese tipo de plataformas. Le pido por favor que bloqueen cualquier tipo de comentario que no conteste ni no compartan ningún tipo de información privada sobre ustedes como número de teléfonos, cbu y otros datos", explicó Chiffel.